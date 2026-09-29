Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе

Смартфон несколько часов подключен к розетке, но заряд останавливается на 90%. Кабель исправен, значок зарядки есть, а последние проценты так и не появляются.

Такое поведение не всегда говорит об износе батареи. Современные смартфоны умеют специально ограничивать максимальный заряд, чтобы уменьшить время, которое аккумулятор проводит полностью заряженным.

Проверьте установленный лимит

На некоторых смартфонах можно вручную выбрать максимальный уровень заряда — например, 80%, 85%, 90% или другое доступное значение. Набор вариантов зависит от модели и версии системы.

Искать эту функцию нужно в настройках аккумулятора. Она может называться «Защита батареи», «Лимит зарядки», «Оптимизация зарядки» или иначе.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если заряд каждый раз останавливается ровно на 90%, я бы сначала проверил настройки батареи. Неисправный аккумулятор обычно проявляет себя не настолько аккуратно: проценты могут быстро падать, телефон — выключаться раньше времени».

Зарядку может ограничить температура

Смартфоны контролируют нагрев аккумулятора. Если устройство стало слишком горячим, система может временно замедлить или остановить зарядку.

Такое бывает, если во время зарядки запущена игра, навигация или другое тяжелое приложение. Телефон также не стоит оставлять под подушкой, одеялом или на солнце.

Для проверки отключите его от питания, дайте остыть естественным образом, а затем подключите снова.

Иногда виновато зарядное устройство

Если ограничения отключены, попробуйте другой заведомо исправный и совместимый кабель и адаптер. Также осмотрите разъем: загрязнение или плохой контакт способны приводить к нестабильной зарядке. Чистить порт иголкой или другим металлическим предметом нельзя.

Если телефон стабильно останавливается на 90% и при этом работает нормально, первым делом стоит исключить программный лимит. А вот сильный нагрев, внезапные выключения, резкие скачки процентов или вздутие корпуса уже могут указывать на проблему с батареей и требуют диагностики.

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