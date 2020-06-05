Жаркая погода не поможет справиться с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают, что COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19", - приводит слова Вуйнович ТАСС.

Она также подчеркнула, что для защиты себя в любую погоду необходимо соблюдать базовые правила гигиены: часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что жаркая погода поможет снизить распространение коронавируса.