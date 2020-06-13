На портале стопокоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. Всего выход разделен на четыре этапа: нулевой - действуют практически все ограничения; первый - открыты предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на открытом воздухе и совместные прогулки. Второй этап предполагает, что могут быть открыты магазины площадью до 800 квадратных метров и уличные торговые точки, а также могут начать работу отдельные образовательные учреждения. На завершающем третьем этапе могут открыться кафе, парки и скверы, магазины могут работать без ограничений. При этом уточняется, что власти регионов могут самостоятельно выбирать, какие заведения могут открыться.

Карта выхода из самоизоляции

По данным карты, на третьем этапе на 12 июня находится единственный регион РФ - Сахалинская область. Там с начала пандемии было выявлено 320 случаев коронавируса, 98 человек вылечились, летальных исходов нет. Ситуация в Татарстане отмечена как первый этап выхода из самоизоляции.

Напомним, что парикмахерские в Татарстане открыли еще в апреле, тогда же частично разрешили занятия спортом, с середины мая отменены цифровые пропуска, а в июне ощутимые послабления режима происходили уже дважды, часть ограничений были сняты с 5 и 11 июня, например, с четверга разрешена работа летних веранд заведений общепита.