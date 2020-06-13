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Фото АГН Москва

Опубликована карта выхода регионов России из самоизоляции. На последнем этапе сейчас один регион

13.06.2020, 11:48 635 4 prokazan.ru

На портале стопокоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. Всего выход разделен на четыре этапа: нулевой - действуют практически все ограничения; первый - открыты предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на открытом воздухе и совместные прогулки. Второй этап предполагает, что могут быть открыты магазины площадью до 800 квадратных метров и уличные торговые точки, а также могут начать работу отдельные образовательные учреждения. На завершающем третьем этапе могут открыться кафе, парки и скверы, магазины могут работать без ограничений. При этом уточняется, что власти регионов могут самостоятельно выбирать, какие заведения могут открыться.

Карта выхода из самоизоляции
Карта выхода из самоизоляции

По данным карты, на третьем этапе на 12 июня находится единственный регион РФ - Сахалинская область. Там с начала пандемии было выявлено 320 случаев коронавируса, 98 человек вылечились, летальных исходов нет. Ситуация в Татарстане отмечена как первый этап выхода из самоизоляции. 

Напомним, что парикмахерские в Татарстане открыли еще в апреле, тогда же частично разрешили занятия спортом, с середины мая отменены цифровые пропуска, а в июне ощутимые послабления режима происходили уже дважды, часть ограничений были сняты с 5 и 11 июня, например, с четверга разрешена работа летних веранд заведений общепита. 

Медицина / Минздрав Коронавирус Общество
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комментарии

Горожанин
2
13 июня 2020
12:07
Торговые центры еще не работают в Казани, какой еще выходи из самоизоляции, не смешите. В Москве вон работают торговля вся.
Вопрос
25
13 июня 2020
12:22
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
13 июня 2020
12:50
Чей Крым, отвечай, скот!
В ответ на комментарий пользователя
А ти закаканную москву с Великим Татарстаном не сравнивай! В москве работает торговля, факт. Но скоро придет каюк. Всей твоей москве. Причем под полонез Огинского!
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Горожанин
0
13 июня 2020
12:52
Громко и четко отвечай, чтобы я твое проплаченное СБУ тявканье слышал прямо из-под стола, откуда ты за пять гривен мне причмокивать будешь мразеныш. И чтоб мать твоя облитая моей спермой за две гривны в соседней комнате слышала. А, хохол, как тебе такой поворот?
В ответ на комментарий пользователя
А ти закаканную москву с Великим Татарстаном не сравнивай! В москве работает торговля, факт. Но скоро придет каюк. Всей твоей москве. Причем под полонез Огинского!
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