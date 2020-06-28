Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений

С понедельника, 29 июня, вступает в силу Новое Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан. Согласно нему, будет разрешена работа магазинов, площадь которых не более 800 квадратных метров, при наличии отдельного уличного входа. Возобновить свою работу смогут также санатории и детские лагеря, снимается запрет и на посещение всех детских и спортивных площадок.

До 12 июля 2020 сохраняется предписание жителям республики старше 65 не покидать места проживания, в том числе жилые и садовые участки. Выходить в магазин, выгуливать питомцев, выбрасывать мусор разрешено. Указание не распространяется на работников организаций, чьё нахождение на работе является критически важным.

Допускаются межмуниципальные пассажирские перевозки детей для доставки в летние лагеря отдыха и туристов. Однако для осуществления туристических поездок граждане должны иметь при себе подтверждающие документы, например, туристические путевки.

Работа торгово-развлекательных центров по-прежнему приостановлена. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки также сохраняется запрет на деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных подобных организаций.

Напомним, что ранее в Ростпотребнадзоре назвали сроки перехода на третий этап снятия ограничений.