С 5 июня в Татарстане разрешили посещать культовые сооружения - храмы, церкви и мечети. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

При работе религиозных объектов должны соблюдаться требования к предельному количеству граждан, которые одновременно могут находиться в помещениях. В документе указано, что в зданиях площадью до 400 квадратных метров на 4 "квадрата" должен приходиться один человек, более 400 квадратных метров - не более 100 человек. Все нормы рассчитаны с учетом работников и священнослужителей.

Напомним, что с завтрашнего дня в республике возобновляют работу бассейны и фитнес-центры. Для них также разработаны меры безопасности.