Брекеты сняты, зубы ровные, лечение наконец закончено. Кажется, что на этом можно выдохнуть. Но именно после снятия системы начинается этап, от которого во многом зависит, останется ли результат таким же через несколько лет.

Рецидив после ортодонтического лечения хорошо знаком врачам. Например, специалисты Волгоградского государственного медицинского университета наблюдали 60 пациентов после снятия брекетов и через год оценивали стабильность результата. Исследование показало, что признаки повторного смещения зубов встречались значительно чаще у пациентов, которые использовали только один ретенционный аппарат. Наименьшее число признаков рецидива выявили у тех, кто сочетал несъёмный ретейнер с индивидуальной каппой для ночного ношения.

И это хорошо показывает главное: ровные зубы после снятия брекетов ещё не означают, что лечение можно полностью оставить в прошлом. Положение зубов приходится удерживать, а результат контролировать даже после окончания активного этапа.

Почему у одного человека зубы остаются ровными годами, а у другого снова начинают «разъезжаться»? Сколько нужно носить ретейнеры, что будет, если один из них отклеится, и действительно ли следить за результатом придётся всю жизнь?

Редакция ProKazan разобралась в этом вместе с Яхиной Зухрой Харисовной, врачом стоматологом ортодонтом высшей категории, кандидатом медицинских наук клиники «ВаЭль» в Казани. Мы узнали, какие причины чаще всего приводят к рецидиву и что помогает сохранить результат после снятия брекетов.

— Зухра Харисовна, расскажите, пожалуйста, через какое время после снятия брекетов зубы чаще всего начинают смещаться обратно, если ретенция организована неправильно?

— Точного срока здесь нет. У одного пациента зубы могут начать смещаться довольно быстро, у другого изменения появляются спустя годы. В моей практике были ситуации, когда рецидив возникал и через 20 лет.

Очень многое зависит от причины. Например, если отклеился несъёмный ретейнер и пациент не пришёл сразу на приём, зуб может довольно быстро начать возвращаться в прежнее положение. Поэтому мы всегда предупреждаем: если ретейнер отклеился, его нельзя срывать самостоятельно. Нужно как можно быстрее обратиться к ортодонту и восстановить фиксацию.

Есть и другие причины. Результат может быть нестабильным, если брекеты сняли раньше положенного срока, если у пациента сохранилось неправильное глотание, не восстановлено носовое дыхание или не были удалены зубы мудрости при наличии ортодонтических показаний.

Поэтому вопрос обычно в том, были ли устранены причины, которые могут привести к рецидиву, и соблюдает ли пациент ретенционный режим.

Кстати, клинику «ВаЭль» выбирают не только пациенты, но и отмечают профильные площадки: по версии ПроДокторов она занимает 1 место среди стоматологий Казани.

— А какие ещё причины могут привести к тому, что зубы после брекетов снова начнут смещаться?

— Причин может быть много. Одна из частых — неправильное глотание. Есть такое понятие, как инфантильное глотание, когда человек каждый раз прокладывает язык между зубами. Представьте, сколько раз за день мы глотаем. Язык постоянно давит на зубы, и постепенно между ними снова может появиться щель.

В таких случаях я иногда ставлю не только несъёмный ретейнер, но и дополнительный съёмный аппарат с защиткой для языка. Он не даёт языку проходить между зубами и помогает постепенно убрать эту привычку.

Ещё одна история, которую мы часто видим, — пациент торопится снять брекеты. Зубы уже выглядят ровными, всё красиво, и кажется: зачем ждать дальше? Но мы видим только ту часть зуба, которая находится над десной. В это время вокруг корней ещё продолжается перестройка костной ткани.

Во время лечения кость с одной стороны корня рассасывается, а с другой постепенно образуется новая. Причём рассасывание идёт быстрее. Поэтому важно дождаться, когда новая костная ткань полностью сформируется и зуб действительно закрепится в новом положении. Последняя, самая толстая стальная дуга должна находиться в системе примерно 6–8 месяцев. Если снять брекеты раньше, зубы могут снова начать расходиться.

Очень важный момент — носовое дыхание. Я обязательно отправляю пациентов к ЛОР врачу и прошу заключение о том, что человек свободно дышит носом. У детей причиной нарушения дыхания часто бывают аденоиды, у взрослых — искривление перегородки, полипы или увеличение носовых раковин.

Почему для ортодонта это так важно? Когда человек нормально дышит носом, язык находится у нёба и участвует в правильной работе всей системы. При дыхании через рот положение языка меняется, щёчные мышцы начинают сильнее давить на верхнюю челюсть, и со временем она может снова сужаться. У меня были пациенты, которых приходилось перелечивать именно потому, что перед первым лечением эту причину не устранили.

И ещё мы всегда смотрим на зубы мудрости. Если были ортодонтические показания к удалению, но зубы оставили, при прорезывании они могут создавать дополнительное давление на зубной ряд. Тогда передние зубы снова начинают скучиваться.

В «ВаЭль» с самого начала лечения ведут личный фотоотчёт пациента. По снимкам врач и сам пациент могут видеть, как меняется положение зубов, и отслеживать результат на каждом этапе.

— Кому после брекетов достаточно несъёмного ретейнера, а кому дополнительно нужны капы? От чего зависит схема ретенции?

— Несъёмный ретейнер ставится на передние зубы, и для многих пациентов этого достаточно. Но если до лечения была сужена челюсть или неправильно стояли боковые зубы, одного ретейнера уже мало. Он просто не удерживает боковые отделы.

Тогда я дополнительно назначаю капу, чтобы сохранить положение всей дуги. Сначала её носят чаще, а затем постепенно сокращают количество дней. При этом общий срок ношения капы составляет не менее трёх лет.

Дальше всё зависит от того, насколько стабильно сохраняется результат. Если капа надевается свободно, нет ощущения, что зубы снова начали смещаться или челюсть сужается, со временем её можно отменить.

А вот несъёмные ретейнеры я обычно советую не торопиться снимать. Они не видны, не мешают и продолжают удерживать передние зубы в нужном положении. Особенно это важно у взрослых пациентов.

— Правда ли, что результат ортодонтического лечения приходится контролировать всю жизнь?

— Да, результат нужно контролировать и после того, как лечение закончено. Пациенты иногда приходят спустя несколько лет и говорят: «Может, уже снять ретейнеры?» А я обычно спрашиваю: зачем? Их не видно, они не мешают и продолжают удерживать зубы в том положении, которого мы добились.

Особенно это важно у взрослых пациентов. С возрастом могут появляться проблемы с пародонтом, зубы становятся менее стабильными, а несъёмный ретейнер помогает удерживать их вместе и не даёт им расходиться. Поэтому я своим пациентам часто говорю: ретейнеры лучше оставлять пожизненно.

Но пожизненный контроль не означает постоянное лечение. После завершения ортодонтии достаточно регулярно показываться врачу. В нашем случае ориентир — примерно раз в полгода. На осмотре можно проверить, всё ли стабильно, хорошо ли держится ретейнер и не появились ли изменения, которые сам человек пока ещё не замечает.

Если ретейнер стоит хорошо, не мешает и выполняет свою задачу, снимать его только потому, что прошло несколько лет, я не вижу смысла.

В «ВаЭль» работает команда из более чем 15 специалистов с большим практическим опытом. Врачи регулярно проходят обучение и осваивают современные технологии лечения, чтобы подбирать решения под конкретную ситуацию пациента.

— Можете привести типичный случай рецидива после ортодонтии: через сколько времени пациент вернулся, что произошло и как удалось исправить ситуацию?

— Недавно ко мне пришла женщина старше 50 лет, которая раньше проходила лечение на брекетах у другого специалиста. После лечения между зубами появился небольшой промежуток.

В такой ситуации далеко не всегда нужно снова ставить брекеты. Мы посмотрели положение зубов и поняли, что полноценное ортодонтическое лечение здесь уже не имеет смысла. Поэтому в клинике «ВаЭль» я направила пациентку к нашему специалисту по реставрации. Он сформировал правильный контакт между зубами и аккуратно закрыл этот промежуток.

Пациентка осталась очень довольна результатом. После приёма она даже снова записалась к этому врачу, потому что ей понравилось, как всё получилось.

У меня был и похожий случай в боковом отделе, когда оставалась небольшая щель, а сдвинуть зубы ортодонтически уже было практически невозможно. Там тоже удалось решить вопрос за счёт реставрации.

Поэтому при небольшом рецидиве не всегда приходится начинать всё лечение заново. Сначала нужно посмотреть, насколько выражено смещение и можно ли исправить ситуацию более щадящим способом.

Если после снятия брекетов зубы начали смещаться, между ними появились промежутки или возникли вопросы по ретейнеру, лучше не ждать, пока изменения станут заметнее.

В клинике «ВаЭль» в Казани можно пройти консультацию ортодонта, оценить стабильность результата и понять, нужна ли коррекция. Клиника «ВаЭль»

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