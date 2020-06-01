Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин. Это выплаты на детей до трех лет и от трех до 16.
Как сообщалось ранее, зачисление денег начнется с 1 июня, оформить пособия можно через портал госуслуг, МФЦ и пенсионный фонд, заявления принимают до 1 октября. Если в семье более одного ребенка, то данные обоих вносятся в одно заявление. Для оформления нужен только один документ - свидетельство о рождении ребенка, для получения денег - данные банковского счета родителя, который оформляет выплату.
Напомним, ранее сообщалось, что выплаты за свою работу получат волонтеры и соцработники, которые помогали людям во время пандемии коронавируса.
комментарии
К началу выплат - никакого подтверждения и ни уведомления!
Боюсь, придется побороться за эти выплаты, как произошло с медицинскими работниками.
- А я боюсь что вообще ни хрена не получите. В рашке денег нет. И от NASA больше ни цента не будет. А ешо мильоны баксов надо Казахстану отдать. За аренду Байконура.
К началу выплат - никакого подтверждения и ни уведомления!
Боюсь, придется побороться за эти выплаты, как произошло с медицинскими работниками.
К началу выплат - никакого подтверждения и ни уведомления!
Боюсь, придется побороться за эти выплаты, как произошло с медицинскими работниками.