Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин. Это выплаты на детей до трех лет и от трех до 16.

Так выглядит сообщение о зачислении

Как сообщалось ранее, зачисление денег начнется с 1 июня, оформить пособия можно через портал госуслуг, МФЦ и пенсионный фонд, заявления принимают до 1 октября. Если в семье более одного ребенка, то данные обоих вносятся в одно заявление. Для оформления нужен только один документ - свидетельство о рождении ребенка, для получения денег - данные банковского счета родителя, который оформляет выплату.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты за свою работу получат волонтеры и соцработники, которые помогали людям во время пандемии коронавируса.