Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

На значке Wi-Fi все деления, смартфон находится буквально в нескольких метрах от роутера, но страницы открываются по полминуты, а видео постоянно останавливается. Кажется, что при таком уровне сигнала интернет обязан работать быстро.

Но «палочки» показывают в первую очередь качество связи телефона с точкой доступа. Они ничего не обещают насчет скорости самого интернет-соединения.

Проверьте другое устройство

Подключите к этой же сети ноутбук или второй смартфон и попробуйте открыть несколько сайтов. Если тормозит все, проблема вряд ли связана с конкретным телефоном.

Заодно можно запустить проверку скорости интернета. Если результат заметно ниже обычного на нескольких устройствах, стоит проверить роутер и соединение провайдера.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Полный значок Wi-Fi легко вводит в заблуждение. Я всегда проверяю второй телефон: если он рядом работает так же медленно, копаться в настройках первого смартфона почти наверняка рано».

Роутер может быть перегружен

К домашней сети одновременно подключаются телевизоры, компьютеры, приставки, камеры и другие устройства. Если кто-то скачивает большой файл или загружает резервную копию в облако, остальным пользователям может не хватать пропускной способности.

Проверьте, не идет ли в этот момент крупная загрузка. Иногда достаточно остановить ее и снова открыть проблемный сайт.

Помехи тоже влияют на скорость

Особенно загруженным бывает диапазон 2,4 ГГц: в многоквартирном доме вокруг могут работать десятки соседских сетей. При хорошем уровне сигнала помехи все равно способны ухудшать передачу данных.

Если роутер и телефон поддерживают 5 ГГц, попробуйте этот диапазон рядом с роутером и сравните результат. Но у 5 ГГц обычно меньше дальность и хуже прохождение через препятствия.

Если медленно работает только один сайт, причина может быть на его стороне. Если же тормозят все устройства даже рядом с роутером, стоит перезагрузить его и проверить состояние подключения у провайдера. Полный значок Wi-Fi в такой ситуации говорит лишь о хорошем соединении с роутером, а не о быстром доступе в интернет.

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