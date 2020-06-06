В Татарстане разрешили работать уличным террасам

В Татарстана разрешили с 8 июня открыть летние веранды и террасы. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из постановления следует, что столы должны размещаться с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. При этом само кафе или ресторан должны быть подключены к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.



Напомним, в Татарстане ресторанам и кафе сейчас разрешено работать только на вынос.