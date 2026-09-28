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Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

Рината Зиянгирова Журналист ProKazan
Рината Зиянгирова
Какие мифы об Иннополисе до сих пор популярны в...

Если верить интернет фольклору, Иннополис населяют айтишники, которые почти не выходят из домов, роботы курьеры и редкие туристы, случайно оказавшиеся среди футуристичных зданий. За городом успели закрепиться прозвища вроде «города призрака», а бывший мэр Иннополиса Руслан Шагалеев однажды и вовсе назвал его «раем для мизантропов».

Иннополис и сам будто подыгрывает этим легендам. Здесь по улицам действительно ездят роботы, попасть внутрь Университета турист может только с аккредитованным экскурсоводом, а привычная городская суета в некоторых районах сменяется почти непривычной тишиной. Неудивительно, что вокруг места вырос целый набор мифов: людей здесь почти нет, живут одни айтишники, смотреть нечего, а весь город построен исключительно ради работы и технологий.

Только Иннополис давно стал гораздо сложнее образа, который гуляет по соцсетям и туристическим отзывам. Ежедневно здесь находятся более 8000 человек, а разработки студентов местного университета применяются далеко за пределами самого города.

Редакция ProKazan поговорила с основательницей туристической компании «Уматур», которая сама живёт в Иннополисе, и разобрала семь мифов, в которые жители Татарстана продолжают верить до сих пор.

Миф №1. Иннополис почти пустой

Пустые улицы давно стали частью образа Иннополиса. Туристы приезжают, видят непривычную тишину и быстро делают вывод: красивый город построили, а жителей будто забыли добавить.

На деле ежедневно в Иннополисе находится более 8000 человек. Около 20 сотрудников «Уматур» живут в городе, многие приобрели здесь квартиры и таунхаусы, растят детей и давно воспринимают Иннополис как дом.

Интересный факт: один из вопросов, который экскурсоводы слышат от гостей, звучит почти как из антиутопии: «А вы не чувствуете себя частью эксперимента?»

Миф №2. Здесь живут только айтишники

Этот стереотип звучит логично: если город создавался вокруг технологий, значит за каждой дверью сидит программист.

IT действительно занимает огромную часть жизни Иннополиса. По словам представительницы «Уматур», примерно каждый третий житель связан с информационными технологиями или преподаванием в этой сфере. Но рядом с ними работают врачи, учителя, тренеры, продавцы, баристы и представители десятков других профессий.

Для туриста это один из самых любопытных контрастов города. Иннополис выглядит как декорация к фильму о будущем, но живёт по вполне настоящим городским правилам.

Миф №3. Роботы здесь буквально повсюду

Есть ощущение, что перед поездкой в Иннополис некоторые ожидают увидеть маленькую армию машин: один робот привезёт кофе, второй покажет дорогу, третий случайно уйдёт с вашей экскурсией.

Роботы в городе действительно встречаются и давно стали одной из его визитных карточек. Но, как отмечают в «Уматур», технологии здесь куда шире робототехники.

Гораздо интереснее узнать, над чем работают студенты местного университета. По словам героини интервью, гостей особенно удивляет масштаб этих разработок и то, что некоторые проекты находят применение далеко за пределами Иннополиса.

Миф №4. В Иннополисе нечего смотреть

Наверное, самый обидный для города миф. Кажется, что маршрут здесь можно закончить за час: посмотреть на необычные здания, встретить робота, сделать фотографии и поехать обратно в Казань.

Но большая часть впечатления скрывается именно в деталях. Университет, кампус, городские пространства, технологическая среда, проекты студентов. Без контекста всё это легко воспринимается как набор красивых объектов.

Поэтому экскурсия строится так, чтобы человек понял, зачем появился город, кто его наполняет и что происходит внутри зданий, мимо которых самостоятельный турист может просто пройти.

Миф №5. Везде можно попасть самостоятельно

Вот здесь туристов ждёт самый практичный сюрприз.

Город открыт для гостей, но внутрь Университета Иннополис нельзя попасть просто во время прогулки. Посещение возможно в сопровождении аккредитованных экскурсоводов. То же касается студенческого кампуса.

Поэтому самостоятельная поездка может закончиться тем, что самые любопытные места останутся за закрытой дверью. У «Уматур» есть аккредитованные экскурсоводы, которые знают правила доступа и помогают выстроить маршрут так, чтобы знакомство с городом не ограничилось фасадами.

Миф №6. Иннополис построили исключительно ради работы

Университет, технопарки, компании, специалисты. Со стороны легко решить, что весь город живёт по маршруту «работа дом работа».

Но ещё на этапе проектирования здесь закладывали городской парк, спорткомплекс, велодорожки, широкие тротуары, школы и детские сады. Позже появился ArtSpace.

Этот момент часто удивляет туристов сильнее роботов. Иннополис задумывался не только как место, куда человек приезжает работать, но и как город, где он остаётся жить.

Миф №7. После работы здесь наступает тишина

Последний стереотип особенно хорошо работает у тех, кто представляет Иннополис большим кампусом с офисами.

На деле в городе есть кинотеатр, проходят концерты, спектакли и городские мероприятия. Отдельной историей становятся Дни города, на которые приезжают известные артисты.

По словам основательницы «Уматур», культурная жизнь становится для гостей одним из самых неожиданных открытий. Люди приезжают за технологиями и футуристичной архитектурой, а обнаруживают город со своими событиями, привычками и ритмом.

Пожалуй, именно здесь и рушится главный миф об Иннополисе. Он действительно необычный. Просто настоящая его странность и привлекательность куда интереснее легенд про пустые улицы, армию роботов и город, в котором круглосуточно пишут код.

Иннополис легко увидеть за пару часов и так ничего о нём не понять. Можно пройтись по аккуратным улицам, встретить робота, сфотографировать необычные здания и уехать с тем же набором стереотипов, с которым приехал.

Гораздо интереснее посмотреть, что скрывается за этой картинкой: попасть туда, куда не зайдёшь самостоятельно, узнать, чем живут студенты и жители города, какие проекты здесь создают и почему Иннополис давно перестал быть просто «городом айтишников».

Увидеть Иннополис изнутри можно вместе с туристической компанией «Уматур». Экскурсоводы помогут составить маршрут, покажут ключевые места города и расскажут о тех деталях, которые легко пропустить во время самостоятельной поездки.

Записаться на экскурсию можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону
+7 (929) 727-91-21.

Адрес: Республика Татарстан, город Иннополис.

Официальный сайт «Уматур».

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