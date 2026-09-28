Если верить интернет фольклору, Иннополис населяют айтишники, которые почти не выходят из домов, роботы курьеры и редкие туристы, случайно оказавшиеся среди футуристичных зданий. За городом успели закрепиться прозвища вроде «города призрака», а бывший мэр Иннополиса Руслан Шагалеев однажды и вовсе назвал его «раем для мизантропов».

Иннополис и сам будто подыгрывает этим легендам. Здесь по улицам действительно ездят роботы, попасть внутрь Университета турист может только с аккредитованным экскурсоводом, а привычная городская суета в некоторых районах сменяется почти непривычной тишиной. Неудивительно, что вокруг места вырос целый набор мифов: людей здесь почти нет, живут одни айтишники, смотреть нечего, а весь город построен исключительно ради работы и технологий.

Только Иннополис давно стал гораздо сложнее образа, который гуляет по соцсетям и туристическим отзывам. Ежедневно здесь находятся более 8000 человек, а разработки студентов местного университета применяются далеко за пределами самого города.

Редакция ProKazan поговорила с основательницей туристической компании «Уматур», которая сама живёт в Иннополисе, и разобрала семь мифов, в которые жители Татарстана продолжают верить до сих пор.

Миф №1. Иннополис почти пустой

Пустые улицы давно стали частью образа Иннополиса. Туристы приезжают, видят непривычную тишину и быстро делают вывод: красивый город построили, а жителей будто забыли добавить.

На деле ежедневно в Иннополисе находится более 8000 человек. Около 20 сотрудников «Уматур» живут в городе, многие приобрели здесь квартиры и таунхаусы, растят детей и давно воспринимают Иннополис как дом.

Интересный факт: один из вопросов, который экскурсоводы слышат от гостей, звучит почти как из антиутопии: «А вы не чувствуете себя частью эксперимента?»

Миф №2. Здесь живут только айтишники

Этот стереотип звучит логично: если город создавался вокруг технологий, значит за каждой дверью сидит программист.

IT действительно занимает огромную часть жизни Иннополиса. По словам представительницы «Уматур», примерно каждый третий житель связан с информационными технологиями или преподаванием в этой сфере. Но рядом с ними работают врачи, учителя, тренеры, продавцы, баристы и представители десятков других профессий.

Для туриста это один из самых любопытных контрастов города. Иннополис выглядит как декорация к фильму о будущем, но живёт по вполне настоящим городским правилам.

Миф №3. Роботы здесь буквально повсюду

Есть ощущение, что перед поездкой в Иннополис некоторые ожидают увидеть маленькую армию машин: один робот привезёт кофе, второй покажет дорогу, третий случайно уйдёт с вашей экскурсией.

Роботы в городе действительно встречаются и давно стали одной из его визитных карточек. Но, как отмечают в «Уматур», технологии здесь куда шире робототехники.

Гораздо интереснее узнать, над чем работают студенты местного университета. По словам героини интервью, гостей особенно удивляет масштаб этих разработок и то, что некоторые проекты находят применение далеко за пределами Иннополиса.

Миф №4. В Иннополисе нечего смотреть

Наверное, самый обидный для города миф. Кажется, что маршрут здесь можно закончить за час: посмотреть на необычные здания, встретить робота, сделать фотографии и поехать обратно в Казань.

Но большая часть впечатления скрывается именно в деталях. Университет, кампус, городские пространства, технологическая среда, проекты студентов. Без контекста всё это легко воспринимается как набор красивых объектов.

Поэтому экскурсия строится так, чтобы человек понял, зачем появился город, кто его наполняет и что происходит внутри зданий, мимо которых самостоятельный турист может просто пройти.

Миф №5. Везде можно попасть самостоятельно

Вот здесь туристов ждёт самый практичный сюрприз.

Город открыт для гостей, но внутрь Университета Иннополис нельзя попасть просто во время прогулки. Посещение возможно в сопровождении аккредитованных экскурсоводов. То же касается студенческого кампуса.

Поэтому самостоятельная поездка может закончиться тем, что самые любопытные места останутся за закрытой дверью. У «Уматур» есть аккредитованные экскурсоводы, которые знают правила доступа и помогают выстроить маршрут так, чтобы знакомство с городом не ограничилось фасадами.

Миф №6. Иннополис построили исключительно ради работы

Университет, технопарки, компании, специалисты. Со стороны легко решить, что весь город живёт по маршруту «работа — дом — работа».

Но ещё на этапе проектирования здесь закладывали городской парк, спорткомплекс, велодорожки, широкие тротуары, школы и детские сады. Позже появился ArtSpace.

Этот момент часто удивляет туристов сильнее роботов. Иннополис задумывался не только как место, куда человек приезжает работать, но и как город, где он остаётся жить.

Миф №7. После работы здесь наступает тишина

Последний стереотип особенно хорошо работает у тех, кто представляет Иннополис большим кампусом с офисами.

На деле в городе есть кинотеатр, проходят концерты, спектакли и городские мероприятия. Отдельной историей становятся Дни города, на которые приезжают известные артисты.

По словам основательницы «Уматур», культурная жизнь становится для гостей одним из самых неожиданных открытий. Люди приезжают за технологиями и футуристичной архитектурой, а обнаруживают город со своими событиями, привычками и ритмом.

Пожалуй, именно здесь и рушится главный миф об Иннополисе. Он действительно необычный. Просто настоящая его странность и привлекательность куда интереснее легенд про пустые улицы, армию роботов и город, в котором круглосуточно пишут код.

Иннополис легко увидеть за пару часов и так ничего о нём не понять. Можно пройтись по аккуратным улицам, встретить робота, сфотографировать необычные здания и уехать с тем же набором стереотипов, с которым приехал.

Гораздо интереснее посмотреть, что скрывается за этой картинкой: попасть туда, куда не зайдёшь самостоятельно, узнать, чем живут студенты и жители города, какие проекты здесь создают и почему Иннополис давно перестал быть просто «городом айтишников».

Увидеть Иннополис изнутри можно вместе с туристической компанией «Уматур». Экскурсоводы помогут составить маршрут, покажут ключевые места города и расскажут о тех деталях, которые легко пропустить во время самостоятельной поездки.

Записаться на экскурсию можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону

+7 (929) 727-91-21. Адрес: Республика Татарстан, город Иннополис. Официальный сайт «Уматур».

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