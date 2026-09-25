Рабочий день закончился, ужин почти готов, хочется наконец выдохнуть. Но у родителей школьников часто начинается вторая смена. Электронный дневник, математика, русский и знакомое: «Мама, папа…Я не понимаю».



Для многих семей такой вечер давно стал привычным. По данным исследования сервиса «Профи.ру», 57% родителей школьников в городах миллионниках сами помогают детям с домашними заданиями. А средний российский школьник проводит за домашней работой около 2 часов 10 минут в день. Иногда всё проходит спокойно, а иногда один пример заканчивается спором, усталостью и повышенным голосом. Если такое повторяется регулярно, ребёнок постепенно начинает связывать учёбу с напряжением, бояться ошибок и меньше проявлять инициативу. Со временем это может отражаться и на интересе к знаниям, и на уверенности в себе, и на готовности самостоятельно браться за сложные задачи.

Но обязательно ли родителю каждый день становиться домашним учителем?

Редакция ProKazan поговорила с Калинкиной Натальей Евгеньевной, директором образовательных центров «Яркие дети» в Казани. Мы узнали, почему вечера за уроками так часто заканчиваются на нервах и как устроена продлёнка, где домашние задания и закрепление школьного материала берут под контроль специалисты.

Почему домашние задания дома так часто заканчиваются конфликтом

— Часто проблема начинается ещё до того, как ребёнок открыл тетрадь. Он уже провёл несколько часов в школе, слушал учителя, выполнял задания, общался с одноклассниками. К вечеру внимание снижается, накапливается усталость, поэтому даже знакомый пример может вдруг показаться очень сложным.

Родитель в этот момент тоже приходит к урокам не в самом ресурсном состоянии. За плечами рабочий день, домашние дела, свои задачи. И очень легко незаметно перейти из позиции помощника в позицию контролёра: «Почему ты опять не понял?», «Мы же это вчера разбирали», «Давай быстрее». Ребёнок чувствует напряжение и начинает сопротивляться ещё сильнее.

Особенно важно не торопиться давать готовый ответ. Когда взрослый постоянно подсказывает следующий шаг, исправляет каждую ошибку или в итоге сам решает половину задания, ребёнок постепенно привыкает ждать помощи. Потом он может знать тему, но всё равно бояться начать самостоятельно, потому что не уверен, что сделает правильно.

В «Ярких детях» мы стараемся выстраивать работу иначе. Если ребёнок ошибся, педагог не спешит сразу назвать правильный ответ. Сначала важно понять, где именно он запутался, предложить ещё раз прочитать условие, рассуждать вслух, попробовать другой способ.

Для меня помощь заканчивается там, где взрослый начинает делать работу вместо ребёнка. Можно объяснить принцип, задать наводящий вопрос, помочь увидеть ошибку. Но последний шаг ребёнку важно сделать самому. Именно так постепенно появляется уверенность: «Я могу разобраться».

Что меняется, когда уроки ребёнок делает не с родителем, а с педагогом

— С мамой или папой можно поспорить, попросить сделать паузу, сказать «я устал» или ждать, что взрослый в итоге подскажет. С педагогом отношения изначально выстроены вокруг учебного процесса, поэтому ребёнку проще принять правила и сосредоточиться на задаче.

Но задача специалиста не в том, чтобы посадить ребёнка за стол и поскорее закрыть всю домашнюю работу. Намного важнее научить его понимать, что от него требуется. Прочитать условие, выделить главное, вспомнить правило, попробовать решить самому и только потом обратиться за помощью.

Если ребёнок ошибается, педагог может увидеть, на каком именно этапе возникла сложность. Когда понятна причина, можно работать уже с ней, а не просто исправлять неправильный ответ.

Постепенно у ребёнка формируется привычка сначала думать самому. Он уже не ждёт подсказки после первой же трудности, учится проверять свою работу и спокойнее относится к тому, что с первого раза получилось не всё.

При этом продлёнка не заканчивается на домашних заданиях. После учёбы ребёнку важно переключиться, пообщаться и заняться чем то, что не связано с тетрадями. Поэтому в течение недели у детей проходят театральная студия, литературный клуб, легоконструирование, кулинарные и творческие мастер классы, настольные игры. День получается насыщенным, и свободное время не сводится к телефону или планшету.

Для семьи такой формат тоже сильно меняет вечер. Родителям больше не приходится после рабочего дня садиться за учебники и думать, чем ещё занять ребёнка. Домой он возвращается с выполненными заданиями, новыми впечатлениями и временем, которое вечером уже можно провести вместе.

Для меня хороший результат продлёнки начинается тогда, когда ребёнок становится самостоятельнее в учёбе, учится интересно проводить свободное время и всё меньше нуждается в постоянном контроле взрослого.

А если школа вообще не задаёт домашние задания, зачем тогда нужна продлёнка

— Сейчас действительно есть школы и программы, где привычного домашнего задания почти нет. И у родителей иногда возникает вопрос: если вечером ничего не задали, зачем тогда ребёнку продлёнка?

Здесь важно понимать, что отсутствие домашней работы ещё не означает, что ребёнок полностью усвоил тему. На уроке он мог всё понять, выполнить задание вместе с классом, а через несколько дней уже начать путаться в правиле или забыть последовательность действий. Особенно это заметно в математике, чтении и письме, где один пробел довольно быстро тянет за собой следующий.

В таких случаях мы в «Ярких детях» возвращаемся к тому, что ребёнок проходил в школе, и закрепляем материал. Можно ещё раз разобрать сложную тему, потренироваться в чтении, повторить правило, решить несколько задач или уделить больше времени тому, что пока даётся тяжелее.

Педагог при этом видит не только правильный или неправильный ответ. По тому, как ребёнок выполняет задание, часто понятно, где именно появилась сложность. Иногда оказывается, что он хорошо считает, но невнимательно читает условие. Или знает правило, но не понимает, когда его нужно применять.

Такие пробелы лучше замечать сразу, пока они не успели накопиться. Тогда ребёнку не приходится через несколько месяцев возвращаться к целому пласту тем, которые когда то остались непонятыми. Знания закрепляются постепенно, и дальше ему проще двигаться вместе с классом.

Каким должен быть результат хорошей продлёнки через несколько месяцев

— Для меня результат продлёнки точно не измеряется количеством решённых примеров или исписанных страниц. Гораздо важнее посмотреть, как со временем меняется сам ребёнок.

Сначала многие дети после каждой сложной строчки сразу поднимают руку: «А что здесь делать?», «А это правильно?». Им постоянно нужно подтверждение взрослого. Постепенно эта привычка должна уходить. Ребёнок сам читает условие, думает, с чего начать, пробует решить и только потом обращается за помощью, если действительно не получается.

Меняется и отношение к ошибкам. Если раньше неправильный ответ мог сразу вызвать растерянность или желание бросить задание, то постепенно ребёнок учится спокойно вернуться назад, посмотреть, где ошибся, и попробовать ещё раз. Это очень важный навык для дальнейшей учёбы.

Появляется и внутренняя организация. Ребёнок уже понимает, какое задание сделать первым, что можно оставить на потом, умеет закончить начатое и проверить себя. В школе ему тоже становится проще, потому что он меньше зависит от постоянной подсказки взрослого и увереннее включается в работу.

Именно к такому результату мы стремимся на продлёнке в «Ярких детях». Нам важно не только помочь разобраться с текущими школьными заданиями, но и постепенно привести ребёнка к состоянию, когда он может сказать: «Я попробую сам». Потому что в перспективе именно самостоятельность, а не идеально выполненная домашняя работа за один вечер, становится гораздо более ценным результатом.

Вечер после школы вполне может оставаться временем для семьи, а не превращаться в продолжение учебного дня. Если ребёнку сложно самостоятельно организовать домашнюю работу, разобраться в заданиях или закрепить пройденный материал, эту часть можно доверить специалистам.

В центре «Яркие дети» ребёнку помогают не только справиться с текущими школьными задачами, но и постепенно стать самостоятельнее, увереннее и спокойнее относиться к учёбе.

Недавно в Казани открылся новый филиал центра по адресу ул. Александра Курынова, д. 5, к. 2. Записаться на занятия или задать вопросы можно по телефону

+7 (963) 121-46-21, а также через Max. Другие филиалы «Ярких детей» в Казани: ул. Чистопольская, 71А

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