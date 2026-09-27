Сибирские физики спроектировали вихревой биореактор для хрупких водорослей

Вихревой биореактор, позволяющий бережно перерабатывать водоросли, спроектировали сибирские физики. Закрутку потока в нём создаёт не механическая мешалка, а воздушная среда.

Трудности возникают при переходе от лабораторных условий к промышленным. Стандартное механическое перемешивание разрушает хрупкие клетки водоросли Porphyridium purpureum.

Газовый вихрь закручивает поток, поэтому сдвиговые напряжения на поверхности минимальны. Об этом заявил ИС «Вести» заведующий лабораторией перспективных энергоэффективных технологий НГУ, доктор технических наук Игорь Наумов; по его словам, в биореакторе обеспечивается насыщение культуральной среды воздухом либо углекислым газом. Учёные ищут штаммы, пригодные для массового культивирования, поскольку рыба не синтезирует полезные жирные кислоты, а накапливает их, поедая микроводоросли, а человек может получать такие кислоты напрямую.

Исполнительный директор компании «Моторика» Руслан Бабинцев заявил, что в РФ создадут протез, который позволит ощущать прикосновения. В рамках проекта технологической долины образовательного центра «Сириус» в Санкт-Петербурге планируется создать лабораторию по ядерной энергетике, сообщил губернатор региона Александр Беглов.