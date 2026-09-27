Смартфон перестал узнавать отпечаток пальца: когда проблема не в самом сканере

Еще вчера телефон разблокировался с первого касания, а сегодня приходится прикладывать палец несколько раз или постоянно вводить пароль. Это не обязательно означает, что сканер отпечатков сломался.

Распознавание зависит не только от датчика. Помешать ему могут состояние кожи, загрязнение поверхности и даже новое защитное стекло.

Начните с пальца и самого сканера

Влага, крем, грязь и сильная сухость кожи способны ухудшить распознавание. Протрите палец и поверхность сканера сухой мягкой тканью и попробуйте снова.

Если на пальце появился порез, ссадина или кожа начала шелушиться, сохраненный отпечаток временно может распознаваться хуже.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Полезный тест — попробовать другой палец, который уже сохранен в телефоне. Если он распознается с первого раза, сканер, скорее всего, работает, а искать причину нужно в конкретном отпечатке».

Вспомните, не меняли ли защитное стекло

Особенно это актуально для смартфонов со сканером под экраном. Новое стекло или пленка могут влиять на работу датчика, причем результат зависит от модели телефона и типа защиты.

Если проблема началась сразу после замены стекла, проверьте рекомендации производителя смартфона. На некоторых устройствах после установки новой защиты имеет смысл заново зарегистрировать отпечатки.

Удалите и добавьте отпечаток заново

Если палец постоянно распознается плохо, можно удалить его сохраненный отпечаток и зарегистрировать снова. Во время настройки прикладывайте палец под разными привычными углами, следуя подсказкам телефона.

Перед удалением убедитесь, что помните PIN-код или пароль устройства. Биометрия не заменяет основной способ разблокировки, и система периодически все равно будет его запрашивать.

Если смартфон вообще перестал реагировать на касание сканера, проблема появилась после падения или попадания влаги либо не распознается ни один заново добавленный палец, причина может быть аппаратной. В таком случае бесконечно перенастраивать отпечатки уже нет смысла — лучше проверить устройство в сервисе.

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