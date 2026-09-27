Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows

Еще недавно рабочий стол появлялся почти сразу, а теперь после нажатия кнопки питания приходится ждать несколько минут. Иногда Windows уже загрузилась, но ноутбук продолжает тормозить, а программы открываются с задержкой.

Переустанавливать систему сразу не стоит. Часто загрузку замедляют программы в автозапуске, нехватка свободного места или обновления.

Проверьте автозагрузку

Многие программы добавляют себя в автозапуск и начинают работать вместе с Windows. Если их накопилось много, после входа в систему ноутбук одновременно пытается запустить мессенджеры, игровые сервисы, облачные программы и другой софт.

В Windows 11 список можно посмотреть в «Параметры» → «Приложения» → «Автозагрузка». Управлять автозапуском также можно через «Диспетчер задач».

Отключайте только знакомые программы, которые вам не нужны сразу после включения компьютера. Неизвестные системные компоненты лучше не трогать.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы засек время от нажатия кнопки питания до момента, когда ноутбуком действительно можно пользоваться. Затем отключил несколько явно ненужных программ из автозагрузки и повторил тест. Так сразу видно, дали ли изменения результат».

Посмотрите, сколько места осталось

Почти заполненный системный диск способен мешать нормальной работе Windows и приложений. Откройте «Проводник», выберите «Этот компьютер» и посмотрите, сколько свободного пространства осталось на диске с системой.

Начать очистку безопаснее с корзины, папки «Загрузки» и ненужных программ. Для удаления временных файлов можно использовать встроенные средства Windows. Не стоит вручную стирать неизвестные папки из каталога Windows.

Проверьте обновления

После установки крупных обновлений первый запуск иногда занимает больше времени. Но если проблема сохраняется постоянно, откройте Центр обновления Windows и убедитесь, что установка обновлений не зависла и система не ожидает перезагрузки.

Если ноутбук не просто долго загружается, но и постоянно тормозит после запуска, стоит проверить в «Диспетчере задач» нагрузку на процессор, память и диск.

Особое внимание нужно старым ноутбукам с жестким диском HDD. Если появились щелчки, ошибки чтения, зависания и проблемы с файлами, важные данные лучше сразу сохранить на другом носителе. В таком случае переустановка Windows может не помочь — сначала нужно проверить состояние накопителя.

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