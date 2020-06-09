Депутат Госсовета и председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Альмир Михеев попросил Рустама Минниханова об открытии всех торговых центров в Татарстане. Соответствующее письмо он направил на имя президента РТ, копия имеется в распоряжении редакции.

В письме Михеев указывает, что решение об открытии торговых комплексов в муниципальных районах РТ стало одним из самых важных за последнее время и отмечает, что в других регионах РФ торговые центры уже открылись повсеместно - в Москве, Башкирии и Кировской области. В связи с этим депутат предлагает открыть их и в Татарстане с соблюдением ряда мер предосторожности.Это обязательное ношение работниками и посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции в 1,5 метра, организация условий обработки рук кожными антисептиками, регулярная дезинфекция поверхностей и временный запрет на проведение массовых досуговых и развлекательных мероприятий в торговых центрах.

Напомним, что, начиная с 5 июня в Татарстане разрешили работу уже ряда организаций и сняли часть ограничений.