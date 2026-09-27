Телефон начал сам включать экран в кармане: какая функция может незаметно расходовать батарею

Смартфон лежит в кармане или сумке, но экран периодически загорается сам. Иногда это обнаруживается только вечером, когда батарея неожиданно разрядилась быстрее обычного.

Причиной необязательно становится неисправная кнопка питания. Экран могут будить уведомления, движения телефона и функции быстрого включения дисплея.

Проверьте включение экрана при поднятии

На многих смартфонах есть функция, которая автоматически активирует дисплей, когда устройство поднимают или берут в руки. В кармане датчики тоже могут реагировать на движение.

На iPhone функция называется «Поднятие для активации». На Android названия различаются: встречаются варианты вроде «Поднять для активации» или похожие настройки жестов.

Для проверки отключите функцию на один день и посмотрите, изменилось ли поведение телефона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы положил телефон на стол и несколько раз аккуратно поднял его, не нажимая кнопки. Если экран каждый раз загорается, причина найдена за несколько секунд — это реакция на движение, а не случайное нажатие питания».

Экран могут включать уведомления

Сообщения из мессенджеров, банковских приложений и других программ способны активировать экран блокировки. Если уведомлений много, дисплей будет регулярно загораться в течение дня.

Проверьте настройки уведомлений у самых активных приложений. Полностью запрещать их необязательно: на некоторых устройствах можно оставить уведомления, но изменить способ их отображения.

Проверьте жесты и касания

Некоторые Android-смартфоны позволяют включать экран двойным касанием. В зависимости от модели доступны и другие жесты. Их параметры обычно находятся в настройках дисплея, экрана блокировки или жестов.

Заодно проверьте, не мешает ли чехол кнопке питания. Если экран включается даже у неподвижно лежащего телефона без новых уведомлений, снимите чехол и понаблюдайте за устройством.

Само по себе редкое включение дисплея не должно мгновенно разряжать аккумулятор. Но если экран активируется десятки раз в течение дня и долго не гаснет, расход увеличивается. Если отключение жестов и уведомлений ничего не изменило, а кнопка питания срабатывает сама, потребуется проверка устройства.

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