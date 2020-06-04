В Татарстане отменили двухнедельную самоизоляцию для приезжих. Об этом сообщается в постановлении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации республики.

Документ меняет действие пункта №10 предыдущего постановления об ограничениях, ранее все прибывшие из-за рубежа и других регионов страны должны были две недели находится в самоизоляции вместе со своими близкими. Затем следовало ослабление режима - избежать изоляции можно было, предоставив справку о том, что гражданин не болеет коронавирусом.

Изменения вступят в силу с 5 июня, равно как и ряд других послаблений, которые указаны в постановлении. Это открытие фитнес-центров и бассейнов, саун и бань, разрешение посещать храмы и мечети. Также в части муниципальных районов РТ будут открыты торговые комплексы.