Технологии

Caviar представила iPhone Duo Liquid Metal из серебра за $21,3 тысячи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Caviar представила люксовую версию складного iPhone Duo — модель Liquid Metal с отделкой из стерлингового серебра. Тираж ограничен 17 экземплярами, а максимальная цена достигает $21,34 тысячи.

Вместо стандартной задней панели у смартфона серебряный рельеф с зеркальной полировкой. По задумке авторов, плавные линии напоминают застывший в движении металл и подчёркивают трансформацию устройства при раскрытии. Трёхмерный логотип Apple тоже выполнен из серебра.

Стоимость привязана к объёму памяти: $18 840 за 256 ГБ, $19 200 за 512 ГБ, $19 910 за 1 ТБ и $21 340 за 2 ТБ. Среди других вариантов — версия с российским гербом на 256 ГБ за 869 000.

Caviar основана в 2011 году в Нижнем Новгороде, а в 2022-м разделилась на российскую компанию и международную Caviar International с базой в Дубае. Для сравнения: стартовая цена обычного iPhone Duo в США — $1999. Устройство получило внешний дисплей на 5,4 дюйма и гибкий внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, а по конструкции напоминает раскрывающуюся книгу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Гид по Казани

13 часов назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

чем мыть после травли тараканов квартиру

Технологии

день назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

изготовление абажуров в Москве

Технологии

день назад

Ноутбук подключен к Wi-Fi, но пишет «без доступа к интернету»: 4 проверки перед перезагрузкой роутера

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows

Технологии

день назад

Сибирские физики спроектировали вихревой биореактор для хрупких водорослей

Технологии

день назад

Смартфон перестал узнавать отпечаток пальца: когда проблема не в самом сканере

Технологии

день назад

Телефон начал сам включать экран в кармане: какая функция может незаметно расходовать батарею
Экономика
11 минут назад

MCXRGBI в понедельник просел на 0,2%, до 112,08 базисных пунктов

Индекс государственных облигаций MCXRGBI в поне...

Технологии

29 минут назад

Caviar представила iPhone Duo Liquid Metal из серебра за $21,3 тысячи

Гид по Казани

13 часов назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

Технологии

час назад

Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе

Технологии

2 часа назад

Ноутбук показывает 100% заряда, но выключается через час: как понять, что происходит с аккумулятором
Avito.Tech.Conf 2026 в Москве посвятили ИИ-аген...
Технологии
2 часа назад

Avito.Tech.Conf 2026 в Москве посвятили ИИ-агентам и работе команд

Новости Казани

4 часа назад

Футболисты сборной пожаловались на качество поля в Казани перед матчем с Ираном

Технологии

4 часа назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

4 часа назад

У Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra зависает видео в YouTube
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани