Caviar представила iPhone Duo Liquid Metal из серебра за $21,3 тысячи

Компания Caviar представила люксовую версию складного iPhone Duo — модель Liquid Metal с отделкой из стерлингового серебра. Тираж ограничен 17 экземплярами, а максимальная цена достигает $21,34 тысячи.

Вместо стандартной задней панели у смартфона серебряный рельеф с зеркальной полировкой. По задумке авторов, плавные линии напоминают застывший в движении металл и подчёркивают трансформацию устройства при раскрытии. Трёхмерный логотип Apple тоже выполнен из серебра.

Стоимость привязана к объёму памяти: $18 840 за 256 ГБ, $19 200 за 512 ГБ, $19 910 за 1 ТБ и $21 340 за 2 ТБ. Среди других вариантов — версия с российским гербом на 256 ГБ за 869 000.

Caviar основана в 2011 году в Нижнем Новгороде, а в 2022-м разделилась на российскую компанию и международную Caviar International с базой в Дубае. Для сравнения: стартовая цена обычного iPhone Duo в США — $1999. Устройство получило внешний дисплей на 5,4 дюйма и гибкий внутренний экран диагональю 7,6 дюйма, а по конструкции напоминает раскрывающуюся книгу.