Технологии

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Дима Кошкин Автор статьи
Как узнать, какое приложение постоянно присыла...

ПроКазань

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На экране снова появляется реклама, предложение что-то установить или непонятное сообщение, хотя вы не помните, какое приложение вообще могло его отправить. Закрывать такие уведомления каждый раз бесполезно — через несколько часов они возвращаются.

Отключать все уведомления подряд тоже не нужно. Сначала стоит определить их источник, а уже потом решать, блокировать его или удалять программу.

Зажмите само уведомление

На Android самый быстрый способ — нажать на подозрительное уведомление и удерживать его. Система обычно покажет, какое приложение его отправило, и предложит изменить параметры уведомлений.

На iPhone уведомление тоже можно смахнуть в сторону и открыть его параметры. Возможности управления зависят от версии iOS и типа уведомления.

Не спешите нажимать на само сообщение, если оно выглядит подозрительно. Для определения источника достаточно открыть системные настройки уведомления.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если на экране появляется странная реклама, я не открываю ее из любопытства. Сначала через настройки уведомления смотрю имя отправившего приложения — обычно этого хватает, чтобы понять, откуда она взялась».

Проверьте историю уведомлений

На некоторых Android-смартфонах доступна «История уведомлений». Если функция была включена заранее, там можно посмотреть недавно исчезнувшие сообщения и программы, которые их отправляли. Название и расположение раздела зависят от производителя и версии Android.

Это удобно, если уведомление появляется ненадолго и вы случайно успеваете его смахнуть.

Источником может быть браузер

Иногда навязчивые сообщения приходят не от отдельной программы, а от сайта, которому пользователь когда-то разрешил присылать уведомления через браузер.

Если источником оказался Chrome или другой браузер, проверьте разрешения сайтов на отправку уведомлений. Необязательно полностью отключать сообщения браузера — можно убрать разрешение только у ненужного сайта.

Если уведомления начала присылать недавно установленная неизвестная программа, которой вы не пользуетесь, разумнее удалить ее. А если сообщения содержат требования срочно перевести деньги, установить неизвестное приложение или ввести пароль, переходить по ним не стоит.

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