В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как народ выстроился в огромную очередь, чтобы попасть в казанский зоопарк. Масочный режим на улицах республики отменен, однако, социальное дистанцирование соблюдать все же требуется.
Видео внутри статьи
В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как народ выстроился в огромную очередь, чтобы попасть в казанский зоопарк. Масочный режим на улицах республики отменен, однако, социальное дистанцирование соблюдать все же требуется.
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