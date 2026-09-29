Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Значок Wi-Fi никуда не исчезает, сигнал почти полный, но сайты внезапно перестают открываться, а сообщения зависают на отправке. Через минуту интернет может вернуться сам, хотя телефон все это время оставался подключенным к сети.

Дело в том, что значок Wi-Fi подтверждает связь смартфона с роутером, но не гарантирует, что сам роутер в этот момент имеет стабильный доступ в интернет.

Сначала возьмите второй телефон

Когда интернет снова пропадет, подключите к тому же Wi-Fi другой смартфон или ноутбук. Если сайты не открываются сразу на нескольких устройствах, настройки первого телефона почти наверняка ни при чем.

В таком случае стоит проверить роутер и соединение провайдера. Если же остальные устройства продолжают нормально работать, искать причину нужно в конкретном смартфоне.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Главное — провести проверку именно в момент сбоя. Если через пять минут интернет восстановится, сравнение уже ничего не покажет. Поэтому я держал бы под рукой второе устройство, подключенное к той же сети».

Отключите VPN для проверки

VPN способен стать причиной ситуации, когда Wi-Fi подключен, но сайты и приложения перестают получать данные. Временно отключите VPN и посмотрите, повторится ли проблема.

Если после этого соединение стало стабильным, дело может быть в самом VPN-сервисе или его настройках, а не в домашней сети.

Проверьте переключение между сетями

Некоторые смартфоны умеют автоматически переходить между Wi-Fi и мобильным интернетом при нестабильном соединении. На Android такие функции называются по-разному в зависимости от производителя.

Для теста временно отключите мобильные данные и поработайте только через Wi-Fi. Если характер проблемы изменился, стоит проверить настройки автоматического переключения сети.

Если сбой возникает на всех домашних устройствах, перезагрузите роутер и проверьте информацию о неполадках у провайдера. А вот сбрасывать сетевые настройки телефона первым делом не стоит: это может удалить сохраненные Wi-Fi-сети и другие параметры, не устранив настоящую причину.

Может быть интересно: