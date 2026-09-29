Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь
ПроКазань
Значок Wi-Fi никуда не исчезает, сигнал почти полный, но сайты внезапно перестают открываться, а сообщения зависают на отправке. Через минуту интернет может вернуться сам, хотя телефон все это время оставался подключенным к сети.
Дело в том, что значок Wi-Fi подтверждает связь смартфона с роутером, но не гарантирует, что сам роутер в этот момент имеет стабильный доступ в интернет.
Сначала возьмите второй телефон
Когда интернет снова пропадет, подключите к тому же Wi-Fi другой смартфон или ноутбук. Если сайты не открываются сразу на нескольких устройствах, настройки первого телефона почти наверняка ни при чем.
В таком случае стоит проверить роутер и соединение провайдера. Если же остальные устройства продолжают нормально работать, искать причину нужно в конкретном смартфоне.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Главное — провести проверку именно в момент сбоя. Если через пять минут интернет восстановится, сравнение уже ничего не покажет. Поэтому я держал бы под рукой второе устройство, подключенное к той же сети».
Отключите VPN для проверки
VPN способен стать причиной ситуации, когда Wi-Fi подключен, но сайты и приложения перестают получать данные. Временно отключите VPN и посмотрите, повторится ли проблема.
Если после этого соединение стало стабильным, дело может быть в самом VPN-сервисе или его настройках, а не в домашней сети.
Проверьте переключение между сетями
Некоторые смартфоны умеют автоматически переходить между Wi-Fi и мобильным интернетом при нестабильном соединении. На Android такие функции называются по-разному в зависимости от производителя.
Для теста временно отключите мобильные данные и поработайте только через Wi-Fi. Если характер проблемы изменился, стоит проверить настройки автоматического переключения сети.
Если сбой возникает на всех домашних устройствах, перезагрузите роутер и проверьте информацию о неполадках у провайдера. А вот сбрасывать сетевые настройки телефона первым делом не стоит: это может удалить сохраненные Wi-Fi-сети и другие параметры, не устранив настоящую причину.
Может быть интересно:
- Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик
- Телефон сам удаляет скачанные фильмы и музыку: почему файлы могут исчезать без вашего разрешения
- Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне
- Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить
- Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец