В Казани на Чаше открылась смотровая площадка, а в парках появились «круги дистанцирования»

В Казани вновь заработала смотровая площадка Центра семьи "Казан", ранее ее закрыли из-за режима самоизоляции. Как сообщает Дирекция парков и скверов, работать площадка будет ежедневно с 10 до 22 часов, при посещении обязательны маски и перчатки.

Также с 1 июня в Казани разметили специальными кругами два парка - имени Горького и Горкинско-Ометьевский лес. Белые круги по три метра в диаметре нарисованы прямо на траве и обозначают дистанцию, на которой горожане могут находиться друг от друга. В Дирекции напомнили, что в парках также необходимо ношение средств индивидуальной защиты.