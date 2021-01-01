2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Предчувствие "проклятого" года 2020: плохие новости января

Если вы подзабыли, то напомним: год не задался с самого начала. За два первых праздничных дня спасательные отряды из МЧС выезжали 39 раз! Они потушили 18 пожаров, среди которых были даже смертельные исходы. Спасатели настолько устали, что высказались напрямую: причины пожаров - людская халатность и беспечность в обращении с огнем, попросили меньше пить и пытаться сохранять контроль над собой.

Кроме того, в январе Татарстан был взбудоражен одним из таких несчастных случаев - из-за брошенной в окно петарды сгорела квартира. Казанцы разделились на два лагеря: одни возмущались, что "из-за каких то салютов люди теряют все за считанные минуты" и призывали к запрету салютов и петард, а другие же саркастично отвечали, что подобные запреты "слишком кардинальное решение".

Не менее дикой оказалась январская новость о группе браконьеров, которые, наслаждаясь новогодними выходными, ради забавы расстреляли семерых животных. Все свои "трофеи" они оставили на месте. Сразу оговоримся, что взяли "шутников" по горячим следам. Приехала полиция и по отпечаткам на снегу вышла к дому одного из подозреваемых. Им сразу сообщили, что за такое светит уголовка, а также забрали ружья и снегоход.

Еще немного о неадекватности людей: под конец каникул жители Казани устроили давку из-за дешевых товаров в одном из гипермаркетов города. Утром перед входом в торговый центр собралась огромная толпа. Как только открылись двери, люди начали борьбу за бананы, которые они как будто увидели в первый и последний раз в жизни. Кстати, в этом году подобная ситуация происходит с мандаринами. Интересно, за какие фрукты мы будем бороться в 2021-ом.

Ну и, конечно, худшим событием января, испортившим весь последующий год, стало появление коронавируса. Именно в январе новости о страшной болезни из Китая плотно ворвались в Россию и Татарстан. 22 января стало известно, что из аэропорта Пулково в Боткинскую больницу Москвы доставили двух мужчин с подозрением на вирус. Развернувшиеся далее события известны каждому.

Не будем пессимистами: были и хорошие новости

Но не все было так плохо. В республике нашлись три счастливчика, для которых прошлый Новый год начался вполне удачно. Они стали победителями новогодней лотереи "Столото", получив вполне солидные денежные призы. Кроме того, Татарстан стал пилотным регионом проекта "Наш двор", и именно в январе были подведены итоги образовательного воркшопа, а жители увидели будущее устройство дворов в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске. В то время все еще надеялись, что программа пройдет бесконфликтно, однако, как показали другие месяцы 2020-го года, недовольство реализацией проекта существует.

Еще хорошая новость - обманутым дольщикам в Казани решили достроить дома за счет федерального бюджета. Для жильцов эта новость определенно вошла в разряд лучших за год.

Куда же без странных новостей?

Достаточно в году было и странных событий. Если конец года ознаменовался нашествием диких лис, спокойно гуляющих по улицам города, то в самых первых числах января в Казани гуляли медведи. Видео со зверем, равнодушно шагающим по городу под взгляды толпы, было опубликовано в социальных сетях. Каким образом зверь оказался на улицах, неизвестно, однако сразу после публикации видео аккаунт, опубликовавший видео, был удален.

Еще одна странная новогодняя новость ждала нас чуть позже. Житель Казани слепил в своем дворе пугающую инсталляцию из снега и опубликовал фотографии в социальных сетях. По задумке автора, необычные снеговики должны напомнить местным жителям серию фильмов ужасов "Дрожь земли". Инсталляцию назвали "татарский червь-людоед".

Не менее удивила попытка жителя Казани продать на сайте бесплатных объявлений Avito.ru рукописный Коран. Стоимость рукописи, существующей в единственном экземпляре, он оценил в 3,5 миллиона рублей. Верующие жители не оценили такую меркантильность.

"Не знал, что совесть имеет ценность", - комментировали они.

Надежды января 2020, которые рассыпались из-за ковида

В 2020 году руководители большинства компаний с российским капиталом планировали поднять зарплату своим сотрудникам. С такой интересной новости начинался январь. 20% российских фирм собираются пересмотреть зарплаты уже в январе, ещё 16% - в течение первых шести месяцев наступившего года. Жаль, что этим планам было не суждено сбыться, ведь все мы знаем, какая "штука" началась уже во второй месяц года. Что ж, помечтать было не вредно.