Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Нацбанк Казахстана занимается проблемой отсутствия страны в региональных настройках PlayStation Store, Microsoft Store и сервисов Nintendo. Об этом BES.media сообщил заместитель председателя регулятора Бинур Жаленов.
Казахстана нет среди доступных регионов в этих сервисах. Регулятор работает над ситуацией.
К этому вопросу власти возвращаются уже не первый раз.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец