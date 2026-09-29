Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

Нацбанк Казахстана занимается проблемой отсутствия страны в региональных настройках PlayStation Store, Microsoft Store и сервисов Nintendo. Об этом BES.media сообщил заместитель председателя регулятора Бинур Жаленов.

Казахстана нет среди доступных регионов в этих сервисах. Регулятор работает над ситуацией.

К этому вопросу власти возвращаются уже не первый раз.