Технологии

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Нацбанк Казахстана занимается проблемой отсутствия страны в региональных настройках PlayStation Store, Microsoft Store и сервисов Nintendo. Об этом BES.media сообщил заместитель председателя регулятора Бинур Жаленов.

Казахстана нет среди доступных регионов в этих сервисах. Регулятор работает над ситуацией.

К этому вопросу власти возвращаются уже не первый раз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

можно ли вылечить насморк перекисью водорода

Технологии

12 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

мелирование пудрой в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

Технологии

21 час назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Технологии

день назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Технологии

день назад

Суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Taction более $5,7 млрд
Новости Татарстана
час назад

На трассе Актаныш — Муслюмово уложили новое покрытие

В Актанышском районе Татарстана завершили ремон...

Интересно

2 часа назад

Пакеты для медицинских отходов: виды, требования и применение

Интересное в Казани

21 час назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

Технологии

2 часа назад

Расширение браузера может подменить запрос к нейросети до отправки

Не у нас

2 часа назад

Священник рассказал, чем кремация грозит душе человека
В озере Меццано в Италии нашли бронзовый меч бр...
Технологии
час назад

В озере Меццано в Италии нашли бронзовый меч бронзового века

Технологии

2 часа назад

Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты

Технологии

3 часа назад

SberBox Max представили в лимитированной игровой версии с геймпадом

Не у нас

3 часа назад

В РПЦ объяснили, как защититься от чужих проклятий
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить