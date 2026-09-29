Зарядка то начинается, то прекращается каждые несколько секунд: где искать плохой контакт

Экран постоянно загорается, значок молнии то появляется, то исчезает, а телефон каждые несколько секунд сообщает о подключении зарядки. Оставлять смартфон у розетки в надежде, что он все-таки зарядится, не стоит.

Чаще всего искать причину нужно в трех местах: кабеле, разъеме телефона и блоке питания. Определить виновника можно простыми проверками.

Сначала поменяйте только кабель

Подключите к тому же адаптеру другой заведомо исправный совместимый кабель. Если зарядка стала стабильной, старый провод, скорее всего, поврежден.

Особенно внимательно осмотрите участки возле штекеров. Сильные перегибы, поврежденная изоляция, расшатанный коннектор или следы нагрева — повод перестать пользоваться кабелем.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Лучше менять по одному элементу: сначала кабель, потом адаптер. Если заменить все сразу, зарядка заработает, но понять настоящего виновника уже не получится».

Проверьте разъем телефона

В зарядный порт постепенно набиваются пыль и ворс из кармана. Из-за них штекер может входить не до конца, поэтому контакт пропадает от малейшего движения.

Посветите в разъем и проверьте, нет ли внутри заметного загрязнения. Не пытайтесь выковыривать его иголкой, скрепкой или другим металлическим предметом — можно повредить контакты.

Если зарядка пропадает именно при движении штекера, причем с несколькими разными кабелями, проблема может быть уже в разъеме смартфона.

Не забудьте про адаптер и розетку

Следующим шагом попробуйте другой исправный совместимый блок питания. Если ничего не изменилось, подключитесь к другой розетке, исключив удлинитель или сетевой фильтр.

Если контакт стабилен, но зарядка прекращается при сильном нагреве телефона, причиной может быть уже температурная защита, а не разъем.

Пользоваться зарядкой дальше не стоит, если штекер или порт сильно нагревается, появился запах гари, потемнение или следы оплавления. А если несколько исправных кабелей теряют контакт при малейшем движении, разъем лучше проверить в сервисе.

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