Технологии

Зарядка то начинается, то прекращается каждые несколько секунд: где искать плохой контакт

Дима Кошкин Автор статьи
Почему зарядка телефона постоянно включается и ...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Экран постоянно загорается, значок молнии то появляется, то исчезает, а телефон каждые несколько секунд сообщает о подключении зарядки. Оставлять смартфон у розетки в надежде, что он все-таки зарядится, не стоит.

Чаще всего искать причину нужно в трех местах: кабеле, разъеме телефона и блоке питания. Определить виновника можно простыми проверками.

Сначала поменяйте только кабель

Подключите к тому же адаптеру другой заведомо исправный совместимый кабель. Если зарядка стала стабильной, старый провод, скорее всего, поврежден.

Особенно внимательно осмотрите участки возле штекеров. Сильные перегибы, поврежденная изоляция, расшатанный коннектор или следы нагрева — повод перестать пользоваться кабелем.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Лучше менять по одному элементу: сначала кабель, потом адаптер. Если заменить все сразу, зарядка заработает, но понять настоящего виновника уже не получится».

Проверьте разъем телефона

В зарядный порт постепенно набиваются пыль и ворс из кармана. Из-за них штекер может входить не до конца, поэтому контакт пропадает от малейшего движения.

Посветите в разъем и проверьте, нет ли внутри заметного загрязнения. Не пытайтесь выковыривать его иголкой, скрепкой или другим металлическим предметом — можно повредить контакты.

Если зарядка пропадает именно при движении штекера, причем с несколькими разными кабелями, проблема может быть уже в разъеме смартфона.

Не забудьте про адаптер и розетку

Следующим шагом попробуйте другой исправный совместимый блок питания. Если ничего не изменилось, подключитесь к другой розетке, исключив удлинитель или сетевой фильтр.

Если контакт стабилен, но зарядка прекращается при сильном нагреве телефона, причиной может быть уже температурная защита, а не разъем.

Пользоваться зарядкой дальше не стоит, если штекер или порт сильно нагревается, появился запах гари, потемнение или следы оплавления. А если несколько исправных кабелей теряют контакт при малейшем движении, разъем лучше проверить в сервисе.

Может быть интересно:

  1. Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик
  2. Телефон сам удаляет скачанные фильмы и музыку: почему файлы могут исчезать без вашего разрешения
  3. Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне
  4. Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить
  5. Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Интересное в Казани

15 часов назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

какой гербицид лучше

Технологии

день назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

отделка мансарды ламинатом в Челябинске

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows

Технологии

день назад

Смартфон перестал узнавать отпечаток пальца: когда проблема не в самом сканере

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

6 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему
Новости Татарстана
35 минут назад

В Татарстане 29 сентября ожидается до +22 градусов без дождя

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая п...

Технологии

3 часа назад

Honor представила Magic9 Pro Max с 200-Мп камерой Arri

Гид по Казани

21 час назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

Технологии

3 часа назад

Телефон начал сам перезагружаться без причины: какие приложения и настройки проверить

Не у нас

5 часов назад

Священник объяснил, какой самый частый грех на Руси
Avito.Tech.Conf 2026 в Москве посвятили ИИ-аген...
Технологии
10 часов назад

Avito.Tech.Conf 2026 в Москве посвятили ИИ-агентам и работе команд

Технологии

6 часов назад

OpenAI отказалась выпустить GPT-6.1 Astra из-за сбоев безопасности

Технологии

8 часов назад

Caviar представила iPhone Duo Liquid Metal из серебра за $21,3 тысячи

Технологии

9 часов назад

Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе
Нoвое поколение казанских водителей: почему зум...
Интересное в Казани
5 дней назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил