Технологии

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A07s и A08 поставляются без адаптера и кабеля для зарядки. Информацию об этом приводит издание Notebookcheck, на него ссылается портал «Наша Газета Крым».

Комплектацию Galaxy A08 проверил на практике блогер из Нигерии Иззи Бойе. В коробке он нашёл только сам аппарат, инструмент для извлечения сим-карты и бумажную инструкцию — зарядного провода, который обычно идёт в наборе с большинством устройств, там не оказалось.

Журналисты отмечают, что отказ от кабеля стал для Samsung новшеством. Адаптер компания впервые убрала из комплекта в 2021 году вместе с выходом Galaxy S21 5G, но провод тогда всё ещё прилагался.

Решение раскритиковали авторы Notebookcheck: по их мнению, Galaxy A07s и A08 часто берут для детей или пожилых людей, у которых может не быть возможности отдельно купить зарядный провод. Иззи Бойе также удивился отсутствию важного компонента и предположил, что так в компании решили сэкономить.

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