За два праздничных дня на территории РТ произошло около 20 пожаров

За два дня спасательные отряды выезжали на вызов 39 раз. Об этом сообщает МЧС России по РТ.

На новогодних праздниках зарегистрировано 18 пожаров, среди которых есть с жертвами. Чаще всего возгорания происходят в частных секторах. Среди самых распространённых причин пожаров неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

МЧС предупреждает: пожар не возникает сам по себе. Его причина - людская халатность и беспечность в обращении с огнем. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой и своими действиями, и тем более не может нести никакой ответственности за жизнь другого человека.