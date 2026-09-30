Пассажиры электричек Петербурга смогут проходить турникеты по NFC

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пассажиры пригородных поездов теперь могут проходить через турникеты с помощью NFC. Для этого подойдут билеты, оформленные в приложении «РЖД Пассажирам».

Раньше такая технология работала только у пассажиров Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний. Сейчас NFC-проход охватывает все три пригородные пассажирские компании с наибольшим пассажиропотоком: суммарно на них приходится 68 процентов всех перевозок.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть билет на пригородный поезд в приложении, нажать кнопку «Проход по NFC» и поднести смартфон к валидатору турникета. Способ действует и при входе к поездам, и при выходе со станции в город после поездки. Считывать штрих-код оптическим сканером не требуется, поэтому менять яркость экрана не нужно. Турникеты с функцией NFC-прохода отмечены специальной наклейкой.

Опция доступна владельцам смартфонов на операционной системе Android с модулем NFC.