Не у нас

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу

Служба новостей Автор статьи
В православном христианстве физическая смерть ч...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

В православном христианстве физическая смерть человека воспринимается не как завершение его бытия, а как переход к другому состоянию в ожидании воскресения.

Согласно православному вероучению, с окончанием земного пути существование души не прекращается. При этом большое значение придается тому, какой была жизнь человека: его вере, совершенным поступкам, отношению к собственным грехам и готовности к раскаянию.

Праведная жизнь в христианстве предполагает следование заповедям, духовное развитие, заботу о ближних и противостояние собственным грехам. Особая роль отводится покаянию, благодаря которому человек может пересмотреть свою жизнь и обратиться к Богу.

При этом православное учение не объясняет смерть конкретного человека исключительно достижением им духовной чистоты или нежеланием раскаиваться. В христианском представлении смертность связана с повреждением человеческой природы вследствие грехопадения. Решение же об окончательной участи человека относится к Божьему суду.

Страх перед смертью также не рассматривается однозначно как свидетельство недостаточной веры. Для человека подобное чувство может быть естественным. Вместе с тем вера в воскресение и продолжение жизни в вечности призвана помочь верующему справляться с чрезмерной боязнью смерти, пишет novosvyat.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

рабочее средство от тараканов

Технологии

день назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

настройка 1с зуп в Новосибирске

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows

Технологии

9 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

15 часов назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему
Технологии
час назад

«Лаборатория Касперского» раскрыла схему с «соседом» в мессенджерах

«Лаборатория Касперского» обнаружила схему моше...

Технологии

минуту назад

SberBox Max представили в лимитированной игровой версии с геймпадом

Интересное в Казани

18 часов назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

Технологии

33 минуты назад

Система ИИ распознаёт диабет второго типа по 20 секундам речи

Не у нас

53 минуты назад

Бойцов: Нарушение речи и перекос лица грозят инсультом
Потеря ключа от криптокошелька: эксперт объясни...
Технологии
2 часа назад

Потеря ключа от криптокошелька: эксперт объяснил, что можно спасти

Не у нас

54 минуты назад

Ситуация на топливном рынке РФ грозит Абхазии дефицитом зимой

Не у нас

56 минут назад

В России создали два новых препарата для экстренной остановки кровотечений

Не у нас

57 минут назад

Российский теннис может потерять свою главную звезду из Красноярска
Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абд...
Полезное
5 дней назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев