Технологии

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал автоматически подключат...

ПроКазань

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Раньше стоило зайти домой — и смартфон сам переключался с мобильного интернета на Wi-Fi. Теперь сеть приходится каждый раз выбирать вручную, хотя пароль сохранен и после подключения интернет работает нормально.

Удалять сеть и сбрасывать все настройки сразу не стоит. Сначала проверьте четыре параметра, которые могли измениться после обновления системы или случайного нажатия.

1. Отключилось автоматическое подключение

Откройте параметры домашней Wi-Fi-сети. На iPhone проверьте «Автоподключение», на Android аналогичная функция может называться «Автоматическое подключение» или немного иначе в зависимости от производителя.

Если переключатель выключен, телефон будет помнить пароль, но самостоятельно присоединяться к сети не станет.

2. Телефон предпочитает мобильный интернет

Некоторые Android-смартфоны умеют автоматически переключаться между Wi-Fi и мобильной сетью, если считают беспроводное соединение слишком медленным или нестабильным.

Проверьте дополнительные параметры Wi-Fi. Названия вроде «Интеллектуальный Wi-Fi» и аналогичных функций у разных производителей отличаются.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — дома временно выключить мобильные данные, заблокировать телефон и через несколько минут проверить Wi-Fi. Если смартфон сам подключился, стоит внимательнее посмотреть настройки автоматического переключения между сетями».

3. Сохраненная сеть работает некорректно

Иногда помогает удалить именно домашнюю сеть из списка сохраненных и подключиться к ней заново. Перед этим убедитесь, что знаете пароль Wi-Fi.

Полный сброс сетевых настроек для такой проверки не нужен: он может удалить сохраненные сети и другие параметры подключения.

4. Включены ограничения энергосбережения

На некоторых Android-смартфонах режимы экономии энергии меняют работу беспроводных функций. Если проблема появляется преимущественно после длительной блокировки экрана, временно отключите энергосбережение и сравните результат.

Если другие телефоны подключаются к домашней сети автоматически, а ваш — нет, искать причину логичнее в самом смартфоне. Если проблема появилась сразу у всех устройств, стоит проверить уже роутер: перезагрузить его и убедиться, что настройки беспроводной сети не менялись.

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