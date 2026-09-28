Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться
ПроКазань
Раньше стоило зайти домой — и смартфон сам переключался с мобильного интернета на Wi-Fi. Теперь сеть приходится каждый раз выбирать вручную, хотя пароль сохранен и после подключения интернет работает нормально.
Удалять сеть и сбрасывать все настройки сразу не стоит. Сначала проверьте четыре параметра, которые могли измениться после обновления системы или случайного нажатия.
1. Отключилось автоматическое подключение
Откройте параметры домашней Wi-Fi-сети. На iPhone проверьте «Автоподключение», на Android аналогичная функция может называться «Автоматическое подключение» или немного иначе в зависимости от производителя.
Если переключатель выключен, телефон будет помнить пароль, но самостоятельно присоединяться к сети не станет.
2. Телефон предпочитает мобильный интернет
Некоторые Android-смартфоны умеют автоматически переключаться между Wi-Fi и мобильной сетью, если считают беспроводное соединение слишком медленным или нестабильным.
Проверьте дополнительные параметры Wi-Fi. Названия вроде «Интеллектуальный Wi-Fi» и аналогичных функций у разных производителей отличаются.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — дома временно выключить мобильные данные, заблокировать телефон и через несколько минут проверить Wi-Fi. Если смартфон сам подключился, стоит внимательнее посмотреть настройки автоматического переключения между сетями».
3. Сохраненная сеть работает некорректно
Иногда помогает удалить именно домашнюю сеть из списка сохраненных и подключиться к ней заново. Перед этим убедитесь, что знаете пароль Wi-Fi.
Полный сброс сетевых настроек для такой проверки не нужен: он может удалить сохраненные сети и другие параметры подключения.
4. Включены ограничения энергосбережения
На некоторых Android-смартфонах режимы экономии энергии меняют работу беспроводных функций. Если проблема появляется преимущественно после длительной блокировки экрана, временно отключите энергосбережение и сравните результат.
Если другие телефоны подключаются к домашней сети автоматически, а ваш — нет, искать причину логичнее в самом смартфоне. Если проблема появилась сразу у всех устройств, стоит проверить уже роутер: перезагрузить его и убедиться, что настройки беспроводной сети не менялись.
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