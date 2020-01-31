Сегодня, 31 января, в Казани подвели итоги образовательного воркшопа в рамках реализации республиканской программы "Наш двор". Мероприятие прошло в ДК "Сайдаш", участие в нем приняли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, представители ряда министерств и ведомств республики, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

В рамках воркшопа были представлены проекты благоустройства дворовых территорий в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске. В обсуждении были учтены виды типовых застроек, спикеры предложили варианты размещения парковок и транспортные схемы навигации во дворах.

Так может выглядеть пункт сбора мусора

Вариант спортивной площадки

Стол для игры в шашки и шахматы

Детская площадка

Как отметил Рустам Минниханов, проекты должны разрабатываться с учетом особенностей дворов и мнения жителей.

"То, что специалисты рассказали в ходе воркшопа – для нас в новинку. Граждане также не знают всех тонкостей этих процессов. Поэтому нужно терпеливо и обстоятельно объяснять им о том, как будет организована работа", - указал глава республики.

Добавим, что Татарстан стал пилотным регионом проекта, в дальнейшем опыт РТ может распространиться на другие субъекты РФ.