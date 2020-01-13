Четыре дома обманутых дольщиков в Казани достроят с помощью федерального бюджета. Об этом сегодня сообщили в мэрии города.

Здания №№ 2,3,4 ЖК "МЧС" и дом по Достоевского,57 будут завершать совместно с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Размер финансирования, выделяемого для достройки данных объектов, по предварительным оценкам федерального фонда составляет 5,5 млрд рублей. Ранее было принято решение еще по двум домам: дом №2 ЖК "Молодежный" и дом по ул.Заслонова, их достоят при содействии Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков РТ.

Напомним, что из 30 "проблемных" домов, выявленных в РТ в 2015 году, на сегодняшний день достроен 21 дом.