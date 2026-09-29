Технологии

В США 29 сентября произошёл массовый сбой в работе Claude и Spotify

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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29 сентября в США пользователи массово столкнулись с недоступностью чат-бота на базе искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic и музыкальной платформы Spotify. Сведения об этом 29 сентября приводит портал Downdetector, который отслеживает состояние популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, о проблемах с нейросетью Claude сообщили около 10 тыс. американских пользователей. На нарушения в работе чата пришлось 45% жалоб, на неполадки в мобильном приложении — 41%, ещё 8% заявили о неработоспособности сайта.

Одновременно технические трудности возникли у клиентов Spotify: число сообщений о сбоях превысило 19 тыс. Больше половины — 59% — пожаловались на некорректную работу сайта, 20% испытывали сложности с приложением, а 14% отметили перебои при подключении к серверам компании.

Отдельно пользователи со всей России 6 августа жаловались на проблемы в работе российских сайтов. Согласно мониторингу, сбои зафиксировали у крупных российских банков, маркетплейсов и стриминговых сервисов, а также у сервисов мобильных операторов, мессенджеров, соцсетей и сайтов госкомпаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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