8 января жители Казани устроили давку из-за дешевых товаров в одном из гипермаркетов города. Утром перед входом в торговый центр "Франт" собралась огромная толпа. Позже, попав в магазин, люди начали борьбу за бананы, как видно в ролике, опубликованном в социальной сети.

"Как в последний день живут и больше не увидят бананы и другие продукты";

"Не от хорошей жизни люди за продукты дерутся, просто хотят сэкономить";

"Дикари, как будто бананы никогда не видели, позорище", - <span open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(0, 0, 0);"> написали в комментариях к видео.