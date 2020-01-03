«В новогодние праздники живём как в 1941»: пожар из-за попавшего в казанский дом салюта

В поселке Куюки накануне произошел пожар по причине того, что в жилой дом попал салют. Видео пожара появилось в паблике ВКонтакте "ЧП | ДТП Казань". МЧС по РТ ранее предупреждали, что большая часть пожаров происходит в частном секторе.

В комментариях к видео Казанцы разделились на два лагеря: одни возмущены тем, что "из-за каких то салютов люди теряют все за считанные минуты" и призывают к запрету салютов и петард, а другие же саркастично отвечают и считают подобные запреты слишком кардинальным решением.

Ранее мы писали о том, что квартира сгорела из-за брошенной в окно петарды. Спасательные отряды выезжали на вызов 39 раз. На новогодних праздниках зарегистрировано 18 пожаров, среди которых есть с жертвами. Чаще всего возгорания происходят в частных секторах.