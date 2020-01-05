Работодатели обещают повысить зарплаты в 2020 году

В 2020 году руководители большинства компаний с российским капиталом планируют поднять зарплату сотрудникам. Не изменится заработок работников 19,8% компаний страны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование специалистов рекрутингового сервиса HeadHunter.

Сообщается, что 20% российских фирм собираются пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16% - в течение первых шести месяцев наступившего года. Медианное значение пересмотра заработка составит плюс 10% в компаниях с российским капиталом и плюс 7% - для фирм с иностранным капиталом.

Напомним, накануне президент страны Владимир Путин заявил, что обеспокоен снижением реальных доходов жителей страны. Глава государства отметил, что уделит особое внимание повышению уровня доходов россиян в своем ежегодном послании Федеральному собранию 15 января.