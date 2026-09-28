Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Удалённые фотографии оставляют в Windows след — уменьшенные копии, которые можно стереть и вернуть часть места на диске. На это обратило внимание издание Windows Latest, изучившее публикацию пользователя Ayzacoder в X.

Логика механизма проста: миниатюры нужны «Проводнику», чтобы при просмотре снимков не загружать каждый раз файлы полного размера. Заявление Ayzacoder о том, что система хранит копию любой удалённой картинки, журналисты портала частично опровергли, но подтвердили: избавление от части таких файлов действительно освобождает дисковое пространство.

Для очистки авторы Windows Latest советуют нажать Windows и R, ввести команду cleanmgr и нажать Enter. В появившемся окне программы очистки диска нужно выбрать системный диск, поставить галочку напротив пункта «Миниатюры» и нажать Ok.

Как отметили в материале, похожий инструмент есть не только в Windows, но и в других операционных системах. В конце сентября издание PCWorld писало, что большинство компьютерных проблем помогают решить встроенные средства Windows — например раздел «Устранение неполадок» в настройках ОС.