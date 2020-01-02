В Татарстане трое жителей выиграли по миллиону рублей в «Столото»

Три счастливчика из Татарстана стали победителями новогодней лотереи. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Розыгрыш состоялся в первого января, всего было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Главным победителем стал житель Москвы: он выиграл 1 млрд рублей. К слову, Татарстан занял шестую строчку по числу счастливых обладателей выигрышных билетов. На первом месте расположились Москва и Московская область, там оказалось 20 победителей. За ними последовали Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Общая сумма всех выигрышей составила 3 млрд 507 млн 979 тыс. 503 рубля.