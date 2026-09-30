На смартфоне внезапно закончилась память: где искать гигабайты, если фото почти нет

Фотографий немного, видео давно перенесены на компьютер, а смартфон все равно сообщает, что свободного места почти не осталось. В такой ситуации удаление еще нескольких снимков обычно ничего не меняет.

Десятки гигабайт могут находиться внутри приложений: в кэше, мессенджерах, загрузках и сохраненном для просмотра без интернета контенте.

Откройте статистику хранилища

На Android нужный раздел обычно находится в настройках хранилища, хотя его название зависит от производителя. На iPhone откройте «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone».

Посмотрите, какие приложения находятся в верхней части списка. Мессенджер весом в несколько гигабайт сам по себе не обязательно проблема, но 15–20 ГБ данных уже стоит проверить.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я начинаю не с кнопки “очистить”, а со списка приложений по размеру. Так за минуту видно, куда действительно ушла память, и не приходится удалять нужные фотографии наугад».

Проверьте мессенджеры

Фото, ролики, голосовые сообщения и документы из переписок способны постепенно занять огромный объем. В некоторых мессенджерах есть собственный раздел управления хранилищем, где видно самые тяжелые чаты и файлы.

Перед удалением убедитесь, что важные документы сохранены отдельно.

Вспомните о скачанных фильмах и музыке

Стриминговые сервисы, приложения с музыкой, картами и подкастами позволяют сохранять контент для работы без интернета. Такие загрузки не всегда видны среди обычных файлов смартфона.

Откройте раздел загрузок непосредственно внутри приложения и удалите ненужное.

Загляните в корзину

Удаленные фотографии и видео могут еще некоторое время оставаться в разделе «Недавно удаленные» или корзине и продолжать занимать место. Проверьте его, но перед окончательной очисткой убедитесь, что там нет нужных файлов.

На Android для некоторых программ можно отдельно очистить кэш. Не нажимайте «Очистить данные» или похожую кнопку без понимания последствий: можно удалить локальную информацию приложения и выйти из аккаунта.

Если больше всего места занимает категория «Система» или «Другое», а ее размер продолжает аномально расти, сначала перезагрузите смартфон и установите доступные обновления. Удалять неизвестные системные файлы вручную не стоит.

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