Житель Казани продает рукописный Коран за 3,5 млн рублей

Житель Казани, представившийся именем Станислав, продает на сайте бесплатных объявлений Avito.ru рукописный Коран. Стоимость рукописи он оценил в 3,5 миллиона рублей. Владелец отмечает, что книга существует в единственном экземпляре.

«Данная копия Корана переписана в 1702 году на шелковой бумаге, произведенной в г. Самарканде Бухарского эмирата. Автор неизвестен. Книга реставрирована в 1914 году», - значится в заключении отдела культуры Бухарской области Узбекистана, приложенном к книге.

«Жесть! У меня тоже старый Коран. Около 100 лет. Около ляма стоит. Но даже мыслей не было, что бы продать. Не знал, что совесть имеет ценность. Хотя ему чужды такие моменты», - пишут горожане в социальных сетях. «Может детей не на что кормить/одевать? Может серьезный финансовый форс-мажор?»

«Раньше люди искали эту священную книгу, днями и ночами не спали, чтоб переписать и передать её потомкам. Оттуда и её ценность».