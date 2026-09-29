Телефон стал быстро разряжаться именно на улице: почему холод влияет на батарею сильнее, чем кажется

Дома смартфон спокойно работает несколько часов, но стоит выйти на холод, как проценты начинают исчезать заметно быстрее. Иногда телефон может показать еще 20–30% заряда, а затем неожиданно выключиться.

Такое поведение связано с особенностями литий-ионного аккумулятора. При низкой температуре химические процессы внутри него замедляются, внутреннее сопротивление растет, и батарее становится сложнее отдавать необходимую мощность.

Почему проценты могут резко падать

Индикатор заряда — это расчет системы, а не прямое измерение оставшихся минут работы. На холоде напряжение аккумулятора под нагрузкой может проседать сильнее, поэтому смартфон способен пересчитать остаток заряда или отключиться раньше ожидаемого.

Особенно заметен эффект на старых аккумуляторах, которые уже потеряли часть первоначальной емкости.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если на морозе телефон выключился при 20%, я бы не пытался сразу несколько раз его включать. Лучше убрать смартфон во внутренний карман, дать ему постепенно согреться и только потом проверить заряд».

Держите смартфон ближе к телу

На улице лучше носить телефон во внутреннем кармане одежды, а не во внешнем кармане куртки или сумке. Особенно быстро устройство охлаждается, если долго использовать его для навигации, съемки или других задач на открытом воздухе.

Старайтесь не оставлять смартфон надолго в холодном автомобиле.

Не ставьте ледяной телефон сразу на зарядку

После возвращения домой дайте сильно охлажденному смартфону постепенно согреться до комнатной температуры. Не нужно ускорять процесс феном, батареей отопления или другими источниками сильного тепла.

Заряжать очень холодный аккумулятор тоже не стоит. Производители устанавливают температурные ограничения, и смартфон может самостоятельно замедлить или остановить зарядку.

Если после согревания уровень заряда частично восстанавливается и дома телефон снова работает нормально, причиной действительно может быть холод. Но регулярные выключения при 20–30% даже в теплом помещении, резкие скачки процентов или вздутие корпуса уже могут говорить об износе аккумулятора — такой смартфон лучше отдать на диагностику.

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