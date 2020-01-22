В России госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирус

Из аэропорта Пулково в Боткинскую больницу доставили мужчину в подозрением на коронавирус. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на главврача клинической инфекционной больницы. Позже, как пишет "Ъ", стало известно еще об одном госпитализированном. Также фотографии доставки в больницу появились в Твиттере "baza".

Одного из пассажиров, которого госпитализировали из аэропорта Пулково с подозрением на китайский коронавирус, забирали врачи в защитных костюмах. Носилки закрыли воздухонепроницаемым куполом.



Помещения аэропорта, в которых находился мужчина, уже обработали спецсоставами. pic.twitter.com/v0jpHS57Sz — baza (@bazabazon) 22 января 2020 г.

Напомним, что коронавирус впервые обнаружили 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением более 11 млн человек, источником назвали местный оптовый рынок морепродуктов, который был сразу же закрыт.

Новый вирус относят к семейству коронавирусов, которые способны вызывать у людей различные болезни: от обычной простуды до атипичной пневмонии. Накануне китайские власти подтвердили, что вирус 2019-nCoV способен передаваться от человека к человеку. Среди симптомов заражения — повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. По первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

На сегодняшний день известно о 17 погибших от вируса в Китае, всего заразились 473 человека (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун). Новый тип коронавируса выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее. Случай заражения также подтвердили в США.