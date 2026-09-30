Новости Татарстана

Развитие халяль-индустрии станет темой круглого стола в Тукаевском районе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В селе Старый Дрюш Тукаевского района 1 октября пройдет круглый стол, где обсудят, как развивается халяль-индустрия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по стандарту «Халяль». Встречу организуют на территории детского оздоровительного лагеря «Балкыш», начало запланировано на 10:30.

В дискуссии примут участие заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников. Участники рассмотрят опыт республиканских предприятий, а также трудности, с которыми сталкиваются производители отрасли, и варианты их преодоления.

К обсуждению приглашают руководителей и специалистов компаний, которые выпускают и продают халяльные товары и услуги. Речь идет о представителях пищевой промышленности, общепита, торговли, здравоохранения, туризма, а также о производителях косметики и товаров личной гигиены.

Для участия в круглом столе плата не требуется, однако необходимо заранее зарегистрироваться. Организаторы ждут заинтересованных специалистов, готовых поделиться практикой и обсудить дальнейшее развитие направления.

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