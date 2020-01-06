«Татарский червь-людоед». В Казани появился пугающий «окровавленный» снеговик

Житель Казани слепил в своем дворе пугающую инсталляцию из снега, фото опубликованы в группе «Плохие новости». В описании к снимкам отмечается, что необычные снеговики должны напомнить местным жителям серию фильмов ужасов «Дрожь земли». Инсталляцию назвали «татарский червь-людоед».

«И пьяных отгонять самое оно и детишки во двор не залезут», - пишут комментаторы.

«Такиe снeговики нaм нужны».

«Наконец-то новый год,спасибо Казань»

«Людей только и тянет создавать что-то устрашающее.С людьми,явно,что-то не так»