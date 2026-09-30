С октября пенсию увеличат россиянам старше 80 лет и инвалидам I группы

С 1 октября фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена для двух категорий россиян. Речь идет о гражданах, которым в сентябре 2026 года исполнилось 80 лет, и о тех, кто получил I группу инвалидности. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, такое удвоение фиксированной выплаты предусмотрено автоматически, то есть отдельно обращаться за перерасчетом не требуется.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в 2027 году в среднем суммарно могут увеличиться на 2,6 тыс. рублей.