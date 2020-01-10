В Татарстане браконьеры ради развлечения застрелили шесть животных и оставили их в лесу

В Лаишевском районе задержали группу браконьеров, которые ради забавы застрелили животных и оставили их в лесу.

Как сообщают в Госкомитете по биологическим ресурсам РТ, браконьеры убили 3 лосей, 2 косуль и кабана. Причем, как уточнили в ведомстве, они охотились ради развлечения, так как собрали не все трофеи: на месте они оставили тушу косули и лося.

Оперативное реагирование производственных охотничьих инспекторов охотхозяйства "Радуга" позволило выявить нарушителей по горячим следам. На место, где были обнаружены туши убитых животных, были вызваны сотрудники полиции. Обнаруженные следы охоты вывели к дому одного из подозреваемых. Им оказался житель населенного пункта Зимняя горка. В ходе обыска в доме были дополнительно обнаружены еще неразделанные туши 2 лосей, 1 косули и 1 кабана. Изъято 3 огнестрельных ружья, снегоход.

Сейчас ведется подсчет размера нанесенного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.