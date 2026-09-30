Технологии

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон сам показывает рекламу поверх пр...

ПроКазань

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Вы открываете мессенджер или настройки, а поверх внезапно появляется рекламное окно. Иногда баннер возникает даже на рабочем столе. Если раньше такого не было, проблема чаще всего не в самом Android, а в одном из установленных приложений.

В первую очередь стоит вспомнить, какие программы появились незадолго до первой рекламы. Особенно внимательно проверьте приложения, установленные не из официального магазина.

Начните с недавно установленных программ

Откройте список приложений в настройках Android и посмотрите последние установки. Под подозрение могут попасть малоизвестные «чистильщики», фонарики, загрузчики, сторонние магазины приложений, обои и другие программы, после установки которых начались баннеры.

Если приложение вам неизвестно или больше не нужно, безопаснее удалить его, а затем проверить, исчезла ли реклама.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если реклама появляется внезапно, я бы сразу запомнил время, а затем посмотрел список недавно использованных приложений. Иногда программа-виновник успевает запуститься в фоне буквально за несколько секунд до появления баннера».

Проверьте разрешение показа поверх окон

Android позволяет некоторым приложениям отображать элементы поверх других программ. Название соответствующего пункта зависит от производителя: это может быть «Поверх других приложений», «Показывать поверх других окон» или похожий раздел специальных разрешений.

Просмотрите список и отключите такое разрешение у программ, которым оно явно не требуется. Не стоит запрещать его сразу всем приложениям: некоторым функция действительно нужна для нормальной работы.

Реклама может приходить из браузера

Если появляются именно уведомления с рекламой, виновником может быть не отдельное приложение, а сайт, которому когда-то разрешили присылать уведомления. Откройте настройки уведомлений браузера и проверьте разрешенные сайты.

Если реклама началась после установки APK из неизвестного источника, приложение лучше удалить и запустить встроенную проверку безопасности, например Google Play Защиту, если она доступна на устройстве.

Не нажимайте на рекламные окна с сообщениями о «найденных вирусах» и не устанавливайте предлагаемые ими программы. Если баннеры продолжают появляться после удаления подозрительных приложений, стоит сохранить важные данные и обратиться за помощью, особенно если телефон сам устанавливает программы или меняет системные настройки.

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