Стартап из Сколтеха представил ИИ-платформу «Лиганд Про» для разработки лекарств
Российский стартап «Лиганд Про», основанный специалистами из Сколтеха, представил платформу для разработки лекарственных молекул, объединяющую инструменты искусственного интеллекта и молекулярного моделирования. Она рассчитана на ранние этапы работы — от формирования дизайн-гипотез до отбора молекул для синтеза и биологических испытаний. Сейчас проект проходит закрытое тестирование, а его разработку показали в рамках Московского стартап-саммита 29–30 сентября 2026 года на территории «СберСити».
В единой цифровой среде исследователи могут формулировать и проверять гипотезы молекулярного дизайна, генерировать и оптимизировать структуры, прогнозировать их взаимодействие с белком-мишенью, оценивать физико-химические свойства и структурные риски, анализировать патентное окружение и синтетическую доступность соединений. Итогом серии расчетов становится короткий список наиболее перспективных молекул для последующего синтеза и экспериментального тестирования. Молекулы, белковые мишени, коллекции соединений, гипотезы и результаты расчетов связаны между собой, что позволяет сохранять логику принятия решений на протяжении нескольких циклов проектирования.
Сооснователь и генеральный директор стартапа Марина Пак, выпускница магистратуры и аспирантуры Сколтеха, говорит, что платформа делает передовые ИИ-инструменты доступными для фармацевтических компаний и научных коллективов, чтобы ускорить разработку новых лекарственных молекул и быстрее переходить от гипотез к молекулам-кандидатам. К тестированию подключаются представители фармкомпаний и академических коллективов, занимающихся дизайном лекарственных молекул; команда собирает обратную связь о рабочих сценариях и интерфейсе и продолжает добавлять новые вычислительные модули. После завершения тестирования доступ к системе планируется открыть более широкому кругу пользователей.
Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» Марина Чумакова рассказала «Известиям», что ИИ способен сократить месяцы перебора вариантов и отсеять слабые соединения до дорогостоящих экспериментов, однако сроки доклинических и клинических исследований определяются биологией и требованиями регулятора, поэтому алгоритм их сократить не может. Вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинтез» Евгений Орачевский отметил, что валидация продукта еще не завершена, а клинические испытания такие инструменты напрямую не ускоряют. По его словам, по данным открытых источников созданные с помощью ИИ молекулы успешно проходят первую фазу, где оценивается безопасность, но на второй, где проверяется эффективность, преимуществ перед традиционными методами пока не показывают.
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