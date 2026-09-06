Шарлотка получается мокрой именно с сочными яблоками: одна ошибка не дает тесту нормально пропечься

С одним сортом яблок шарлотка получается высокой и воздушной, а с другим возле начинки появляется тяжелый влажный слой. При этом сверху пирог уже румяный, а деревянная шпажка рядом с фруктами выходит мокрой.

Проблема особенно часто возникает, когда очень сочные яблоки нарезают слишком мелко. Тонкие ломтики и небольшие кубики быстро отдают сок при нагревании. В результате в тесто одновременно попадает много влаги, и вокруг фруктов оно пропекается значительно медленнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сочные яблоки для шарлотки режу довольно крупными ломтиками. Мелкие кусочки быстрее размягчаются и отдают больше сока прямо в мякиш. И никогда не натираю яблоки на терке для обычной шарлотки».

Что понадобится

Для формы диаметром 22 см:

яблоки — 400–450 г;

яйца — 4 шт.;

пшеничная мука — 150 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

корица — 0,5 ч. л. по желанию;

сливочное масло — для формы.

Если яблоки очень крупные и сочные, увеличивать их количество ради более насыщенной начинки не стоит. Избыток фруктов тоже способен сделать середину слишком влажной.

Как приготовить шарлотку

Подготовьте форму. Смажьте ее маслом, а дно при желании закройте кругом пергамента. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Взбейте яйца. Соедините их с сахаром и солью. Взбивайте миксером несколько минут, пока масса не станет светлой, пышной и заметно не увеличится в объеме. Добавьте муку. Просейте ее вместе с разрыхлителем и аккуратно вмешайте лопаткой. Долго перемешивать бисквитную основу не нужно. Нарежьте яблоки. Удалите сердцевины и разделите мякоть на ломтики толщиной примерно 5–7 мм. Если на доске или в миске уже появился сок, его в тесто не добавляйте. Соберите пирог. Вылейте часть теста в форму, распределите яблоки и закройте оставшейся массой. Не стоит плотно набивать фруктами один участок формы. Выпекайте. Поставьте шарлотку на средний уровень духовки примерно на 35–45 минут. Первые 25–30 минут дверцу лучше не открывать. Проверьте готовность. Вводите шпажку именно в тесто между яблоками. Если на ней остается жидкая масса, пирогу требуется дополнительное время.

Почему больше муки — не лучший выход

Когда шарлотка несколько раз получается влажной, возникает желание просто сделать тесто гуще. Дополнительная мука действительно способна связать часть жидкости, но одновременно мякиш становится тяжелее и плотнее.

Гораздо важнее контролировать количество и размер нарезки фруктов. Сочные яблоки не нужно превращать в мелкие кубики, заранее пересыпать сахаром или добавлять вместе с соком, который успел выделиться в миске.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если попались особенно сочные яблоки, уменьшаю их количество примерно до 400 граммов на четыре яйца. Лучше получить чуть меньше начинки, чем пытаться потом допекать мокрую середину под уже темной корочкой».

Готовую шарлотку оставляют в форме примерно на 10 минут, а перед нарезкой дают ей остыть еще 20–30 минут. Теплый мякиш за это время стабилизируется, и влажность возле яблочных ломтиков уже не будет казаться непропеченным тестом.

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