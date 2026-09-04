SHOT: несколько российских семей отравились в пятизвездочном отеле Турции
Несколько российских семей пожаловались на симптомы отравления во время отдыха в турецкой Аланье. Туристы остановились в пятизвездочном отеле Armas Green Fugla Beach, сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.
По данным канала, постояльцы начали обращаться за медицинской помощью из-за рвоты, диареи и сильной слабости. Точное число заболевших не называется.
Одна из туристок из России рассказала, что недомогание появилось у ее мужа и младшей дочери. По ее словам, семья не купалась в бассейне и регулярно обрабатывала руки.
SHOT утверждает, что к врачам обращаются целыми семьями. Некоторых отдыхающих, по данным канала, увозят из отеля на машинах скорой помощи.
Постояльцы также заявили, что администрация отеля знает о жалобах, однако, по их мнению, необходимых мер пока не принимает.
Кроме симптомов отравления, гости пожаловались на условия проживания. Среди претензий они назвали качество уборки номеров, наличие насекомых, духоту и питание в отеле.
Официальных данных о причинах недомогания туристов пока не приводится. Также не сообщается, подтверждали ли местные власти или медицинские службы связь жалоб с питанием или условиями в отеле.
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